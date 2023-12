Dacia brengt nieuwe Duster

De crossover is aan zijn derde generatie toe en pakt uit met een nieuwe uitrusting en hybride motoren.

Dacia was een oubollig Roemeens merk dat door de Renault Groep nieuw leven werd ingeblazen. Aanvankelijk met weinig ambities, maar al snel bleek dat er een markt was voor rudimentaire budgetauto’s. Zo werd de Duster gelanceerd op de markt van SUV’s als een betaalbaar alternatief voor de gevestigde waarden in dit segment. Dit model werd zijn voorstelling door sommigen smalend ‘de crossover van de Aldi’ genoemd’, maar eigenlijk betekende dit de nagel op de kop want de Dacia Duster biedt veel waar voor zijn geld voor kopers die de lat niet te hoog leggen.

Intussen groeide de Duster uit tot een verkoopsucces, waaraan de derde generatie weer een vervolg moet breien. Daarvoor wordt ingezet op een strak en modern design dat geïnspireerd is op de Bigster Concept, een ruimere uitrusting met veel snufjes en toepassingen en ook efficiëntere aandrijvingen met hybride ondersteuning.

Hybride

De nieuwe Duster staat op het CMF-B-platform van de Renault Groep en biedt daardoor iets meer binnenruimte voor de passagiers en hun bagage, met een koffer die voortaan 472 liter groot is met de achterbank rechtop. Geheel in de tijdsgeest maakt de crossover gebruik van gerecycleerd materiaal voor elementen van het koetswerk en het interieur, waar nu ook een digitaal dashboard opduikt.

Voor de aandrijving kan de Duster rekenen op een elektrische ondersteuning om pittiger en toch zuiniger te rijden. Zo maakt de Hybrid 140 gebruik van een 1,6 liter benzinemotor in combinatie met een zestrapsautomaat en een elektromotor die samen 140 pk produceren. Daarnaast is er een mild hybride 1,2 liter driecilinder op benzine goed voor 130 pk, waarvan ook een Eco-G LPG-versie bestaat die 100 pk levert.

De nieuwe Dacia Duster komt in het voorjaar van 2024 op de markt in vier uitrustingsniveaus. Tegen dan zijn ook de Belgische prijzen bekend.