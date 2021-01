Bij de voorstelling van de nieuwe strategie van de Renault Groep, lichtte ook Dacia een tipje van de sluier over de toekomst van het merk op korte termijn.

Al 15 jaar biedt Dacia eenvoudige en aantrekkelijke voertuigen aan die gebruik maken van de beproefde technologie van moedermerk Renault. Dat laat toe de kosten te drukken en de klant dikwijls een wagen aan te bieden voor de prijs van een tweedehandse auto. Het Frans-Roemeense merk wil nu nieuwe, hogere marktsegmenten verkennen. Daarvoor staat het studiemodel Bigster symbool.

De Bigster is een 4,6 meter lange, robuuste en ruime SUV. Met zijn avontuurlijke look lijkt hij alles te bieden wat je van een softroader mag verwachten. En ook dit keer zal de prijs best aantrekkelijk uitvallen. Dit nieuwe vlaggenschip gaat zonder twijfel gebruik maken van alternatieve en hybride aandrijvingen. Zodoende kan Dacia voldoen aan de regels op vlak van CO 2 -uitstoot.

Dacia Bigster Concept © GF

Verder gaat Dacia voor de ontwikkeling van zijn basismodellen intensiever samenwerken met Lada om van de schaalvoordelen te kunnen profiteren. Zo zullen beide merken gebruik maken van het zeer flexibele CMF-B platform van de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, waardoor ze kunnen overschakelen van 4 platformen naar één enkel en van 18 koetswerken naar 11.

Dacia Bigster Concept © GF

