Nu de brandstofprijzen de pan uitswingen, is elke consument maar ook elke constructeur op zoek naar alternatieven die haalbaar en betaalbaar zijn.

Elektrische of gedeeltelijk elektrische aandrijving is één van de mogelijkheden, maar de aanzienlijke aankoopprijs en de laadinfrastructuur die achterwege blijft, houden veel mensen tegen. Bovendien bestaan er voor de particuliere klant nauwelijks financiële stimuli waardoor de rekening voor een particuliere elektrische wagen zelden klopt.

Dacia - dat sinds kort met de Spring ook een elektrisch product in het gamma heeft - biedt al tien jaar een betaalbare alternatieve aandrijving in de vorm van LPG-motoren met het ECO-G gamma. LPG (liquefied petrol gas) is een brandstof die een schonere emissie genereert dan benzine, hoewel er aan de basis een benzinemotor wordt gebruikt. LPG-voertuigen beschikken zowel over een benzine- als over een LPG-tank waardoor ze een erg grote actieradius hebben.

De voorbije jaren kiezen meer en meer consumenten (opnieuw) voor LPG als brandstof onder invloed van de stijgende prijzen van de klassieke brandstoffen. De technologie is door de jaren heen ook betrouwbaarder en veiliger geworden. Onder meer door gastanks te voorzien van een beveiliging zodat je ze maar voor 80% kan vullen, kan er geen gas ontsnappen wanneer het zou uitzetten. Op die manier is er ook geen argument meer om deze voertuigen uit een ondergrondse parkeergarage te weren.

Elektrische of gedeeltelijk elektrische aandrijving is één van de mogelijkheden, maar de aanzienlijke aankoopprijs en de laadinfrastructuur die achterwege blijft, houden veel mensen tegen. Bovendien bestaan er voor de particuliere klant nauwelijks financiële stimuli waardoor de rekening voor een particuliere elektrische wagen zelden klopt. Dacia - dat sinds kort met de Spring ook een elektrisch product in het gamma heeft - biedt al tien jaar een betaalbare alternatieve aandrijving in de vorm van LPG-motoren met het ECO-G gamma. LPG (liquefied petrol gas) is een brandstof die een schonere emissie genereert dan benzine, hoewel er aan de basis een benzinemotor wordt gebruikt. LPG-voertuigen beschikken zowel over een benzine- als over een LPG-tank waardoor ze een erg grote actieradius hebben. De voorbije jaren kiezen meer en meer consumenten (opnieuw) voor LPG als brandstof onder invloed van de stijgende prijzen van de klassieke brandstoffen. De technologie is door de jaren heen ook betrouwbaarder en veiliger geworden. Onder meer door gastanks te voorzien van een beveiliging zodat je ze maar voor 80% kan vullen, kan er geen gas ontsnappen wanneer het zou uitzetten. Op die manier is er ook geen argument meer om deze voertuigen uit een ondergrondse parkeergarage te weren.