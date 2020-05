Wat begon met één model in 2005 is inmiddels uitgegroeid tot een ruim en divers gamma en Dacia telt vandaag 6,5 miljoen klanten, Dacia zorgde voor een heuse ommekeer in de autowereld.

Hoewel het merk Dacia al in 1966 werd opgericht, zou alles vanaf 2004 onder Renault-heerschappij dat in 2004 in een stroomversnelling komen met de lancering van de Logan. Die bood een ruim interieur gezien zijn proporties en had de noodzakelijke basics tegen een onklopbaar tarief.

Dacia zorgde voor een revolutie op de automarkt door een nieuwe auto te democratiseren. Met een nieuwprijs die vergelijkbaar is met die van een tweedehandswagen was de Logan zo succesvol dat hij in 2005 in heel Europa werd gecommercialiseerd. Het iconische model, Dacia Logan is vandaag nog steeds te koop. Sinds 2004 werden er 1,8 miljoen stuks van verkocht.

Dankzij het succes van de Logan breidde Dacia in 2008 zijn gamma uit met de Sandero en Sandero Stepway en in 2010 kwam de Duster. Dit momenteel het bestverkochte model en het heeft de SUV-markt gedemocratiseerd. Dacia blijft trouw aan zijn filosofie om eenvoudige, betrouwbare en robuuste auto's, zonder franjes te leveren. Het merk breidde zijn gamma nog verder uit met de Logan MCV (break) in 2007, gevolgd door Lodgy (MPV) en Dokker (bestelwagen) in 2012.

Dacia kan rekenen op een actieve community van klanten en fans die erg enthousiast zijn over deze producten. Dacia is in Europa vandaag het 8ste merk op de particuliere markt. Binnenkort lanceert de constructeur voor het eerst een volledig elektrisch aangedreven model: de Spring.(Belga)

Hoewel het merk Dacia al in 1966 werd opgericht, zou alles vanaf 2004 onder Renault-heerschappij dat in 2004 in een stroomversnelling komen met de lancering van de Logan. Die bood een ruim interieur gezien zijn proporties en had de noodzakelijke basics tegen een onklopbaar tarief.Dacia zorgde voor een revolutie op de automarkt door een nieuwe auto te democratiseren. Met een nieuwprijs die vergelijkbaar is met die van een tweedehandswagen was de Logan zo succesvol dat hij in 2005 in heel Europa werd gecommercialiseerd. Het iconische model, Dacia Logan is vandaag nog steeds te koop. Sinds 2004 werden er 1,8 miljoen stuks van verkocht.Dankzij het succes van de Logan breidde Dacia in 2008 zijn gamma uit met de Sandero en Sandero Stepway en in 2010 kwam de Duster. Dit momenteel het bestverkochte model en het heeft de SUV-markt gedemocratiseerd. Dacia blijft trouw aan zijn filosofie om eenvoudige, betrouwbare en robuuste auto's, zonder franjes te leveren. Het merk breidde zijn gamma nog verder uit met de Logan MCV (break) in 2007, gevolgd door Lodgy (MPV) en Dokker (bestelwagen) in 2012.Dacia kan rekenen op een actieve community van klanten en fans die erg enthousiast zijn over deze producten. Dacia is in Europa vandaag het 8ste merk op de particuliere markt. Binnenkort lanceert de constructeur voor het eerst een volledig elektrisch aangedreven model: de Spring.(Belga)