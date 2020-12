Ook op autoradio's zal DAB+ weldra FM vervangen. De nieuwe Europese richtlijn voor elektronische communicatie voorziet dat de autoconstructeurs vanaf 20 december 2020 al hun nieuwe wagens van een DAB+ ontvanger moeten voorzien.

De Europese Unie gaf via de richtlijn 2018/1972 van 11 december 2018 aan dat elke nieuw verkochte auto vanaf 20 december 2020 door de constructeurs uitgerust moet zijn met een DAB+-compatibele ontvanger. Het artikel 113 (§1, §2, bijlage XL en §3) van het Europees wetboek voor elektronische communicatie zegt dat: "De bepalingen inzake interoperabiliteit van radio- en televisieapparatuur voor consumenten verhinderen niet dat autoradio-ontvangers in voertuigen van categorie M in staat zijn via analoge terrestrische radio-uitzendingen geleverde radiodiensten te ontvangen en weer te geven, en die bepalingen beletten de lidstaten niet verplichtingen op te leggen om ervoor te zorgen dat digitaleradio-ontvangers in staat zijn analoge terrestrische radio-uitzendingen te ontvangen en weer te geven."

Deze overgang van FM naar DAB+ zet zich flink door, want tijdens de eerste helft van 2020 zijn al bijna 6 op de 10 nieuwe auto's in België standaard uitgerust is met een DAB+-compatibele radio. Bovendien heeft 1 op de 3 hem als optie, waardoor 92% van de nieuwe auto's uitgerust zijn met DAB+. Vanaf 20 december 2020 zullen dus alle nieuw verkochte auto's standaard DAB+ ontvangst hebben, zoals reeds in Noorwegen, Zwitserland (96%), het Verenigd Koninkrijk (94%) en Italië (90%) het geval is.(Belga)

De Europese Unie gaf via de richtlijn 2018/1972 van 11 december 2018 aan dat elke nieuw verkochte auto vanaf 20 december 2020 door de constructeurs uitgerust moet zijn met een DAB+-compatibele ontvanger. Het artikel 113 (§1, §2, bijlage XL en §3) van het Europees wetboek voor elektronische communicatie zegt dat: "De bepalingen inzake interoperabiliteit van radio- en televisieapparatuur voor consumenten verhinderen niet dat autoradio-ontvangers in voertuigen van categorie M in staat zijn via analoge terrestrische radio-uitzendingen geleverde radiodiensten te ontvangen en weer te geven, en die bepalingen beletten de lidstaten niet verplichtingen op te leggen om ervoor te zorgen dat digitaleradio-ontvangers in staat zijn analoge terrestrische radio-uitzendingen te ontvangen en weer te geven."Deze overgang van FM naar DAB+ zet zich flink door, want tijdens de eerste helft van 2020 zijn al bijna 6 op de 10 nieuwe auto's in België standaard uitgerust is met een DAB+-compatibele radio. Bovendien heeft 1 op de 3 hem als optie, waardoor 92% van de nieuwe auto's uitgerust zijn met DAB+. Vanaf 20 december 2020 zullen dus alle nieuw verkochte auto's standaard DAB+ ontvangst hebben, zoals reeds in Noorwegen, Zwitserland (96%), het Verenigd Koninkrijk (94%) en Italië (90%) het geval is.(Belga)