Het nieuwe Porsche Classic Communication Management (PCCM) opent een waaier van digitale mogelijkheden voor klassieke Porsches en biedt moderne connectiviteit op maat van klassieke auto's.

Er bestaan twee versies van dit PCCM-systeem dat werd ontwikkeld op het originele of het dubbele DIN-formaat zodat deze toestellen zonder aanpassingen kunnen worden ingebouwd. Beide infotainmentsystemen hebben een aanraakscherm met hoge resolutie en moderne functies zoals DAB+, Apple CarPlay en navigatie. Deze systemen kunnen worden besteld via de Porsche Classic online shop of via het Porsche Centre.

Het Porsche Classic Communication Management is een verdere ontwikkeling van het vorige radionavigatiesysteem dat speciaal voor "oude" Porsches werd ontwikkeld. Het kleinste apparaat (DIN) wordt bediend via twee draaiknoppen, zes geïntegreerde knoppen en een 3,5-inch aanraakscherm. De routebegeleiding gebeurt via een pijlsysteem in een 2D- of 3D-weergave. Het bijbehorende kaartmateriaal wordt op een aparte SD-kaart geleverd. Voor het eerst kunnen alle Apple iPhone-gebruikers hun iPhone-applicaties gebruiken om audiobestanden af te spelen, voor navigatie of handenvrij bellen. Mediaweergave is ook mogelijk via SD-kaart, USB-stick, AUX- of Bluetooth-verbinding.

Het toestel is te koop vanaf 1.478 euro incl. BTW, inclusief de kaartdata.(Belga)

