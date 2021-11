Wordt het een zachte of harde winter, wie zal het zeggen? Dus ben je maar beter goed voorbereid op vriesweer met ijzel en sneeuw op de rijweg. Winter- en bij uitbreiding vierseizoenenbanden zijn een must om die winterse fenomenen de baas te kunnen. Vier op de tien automobilisten in ons land zijn niet overtuigd.

Wie zinnens is deze winter met de auto naar een wintersportbestemming te reizen, moet er rekening mee houden dat in een aantal Alpenlanden een winterbandenplicht geldt tot 31 maart. In ons land bestaat die wettelijke verplichting niet, ondanks dat tests door de Duitse automobilistenbond ADAC zwart op wit bewijzen dat een zomerband, door zijn samenstelling en profiel, in de winter minder grip heeft dan een volwaardige winter- of vierseizoenenband en daardoor ook een langere remweg heeft - ongeacht of het wegdek droog, nat, glad of ondergesneeuwd is. Tegen 50 km/u heeft een zomerband op sneeuw 23 meter meer remafstand nodig dan een winterband en zelfs op droog asfalt bedraagt het verschil in remafstand één tot anderhalve wagenlengte. Op een spekglad wegdek loopt het verschil op tot een veelvoud.

Een winterbandplicht heeft dus zin. Vier op tien automobilisten in ons land zijn niet overtuigd en wijzen erop dat er al jaren weinig sneeuw valt in ons land, waardoor winterbanden in hun ogen weinig of geen nut hebben. Volgens hen wegen de voordelen niet op tegen de extra kosten die de aanschaf van winterbanden en extra velgen veroorzaken.

Wat kan een winterband meer dan een zomerband?

Wel of geen sneeuw op de rijweg is maar een deel van een groter verhaal. Vanaf een temperatuur van 7° Celsius en lager verliest het rubber van een zomerband zijn soepelheid en daardoor ook zijn grip. De specifieke samenstelling van een winterband voorkomt dat fenomeen en verklaart het grote verschil in remafstand tussen een zomer- en winterband op een koud wegdek.

Een winterband bezit bovendien andere profielblokken en veel meer lamellen. Die breken als het ware de waterfilter op de rijweg, het klauweffect zorgt voor een betere grip. Ook bij de ontwijkmanoeuvres dragen winterbanden ertoe bij dat de auto veel beter beheersbaar blijft waardoor het risico op een ongecontroleerde slip of aanrijding kleiner wordt. Met die kanttekening dat winterbanden geen vrijgeleide zijn om sneller te rijden dan aangewezen of om te weinig afstand te houden tot de voorligger. Zelfs de beste winterband kan de gevolgen van onaangepast rijgedrag niet voorkomen.

Opvallende kwaliteits- en prijsverschillen

Een gecertificeerde winterband herken je aan de aanduiding M+S én het symbool van een berg met drie toppen met een sneeuwvlok. Ontbreekt dat symbool, dan heb je te maken met een namaakproduct.

Het valt op dat informatie over autobanden op basis van onafhankelijk proefondervindelijk onderzoek schaars is. Vergelijkende bandentests kosten veel tijd en geld, enkel grote consumentenverenigingen en automobilistenorganisaties beschikken over de nodige middelen om die uit te voeren.

Wat jammer is, want vergelijkende tests leveren vaak interessante informatie op. Zo zijn de prijsverschillen tussen de premiummerken vrij klein terwijl de kwaliteitsverschillen soms verrassend groot zijn. Omzeggens alle winterbanden vertonen sterke en zwakke punten, met name de remafstand verschilt van merk tot merk.

Enkel banden met de aanduiding M+S en het symbool van een berg met drie toppen met een sneeuwvlok worden erkend als een winterband. © /

Vierseizoenenband is een verdedigbaar alternatief

Sinds enkele jaren krijgen de zomer- en winterbanden concurrentie van vierseizoenenbanden. Die claimen vergelijkbare prestaties als de bestaande zomer- en winterbanden maar zijn gemiddeld zo'n 10 procent duurder.

Toelichting krijgen we van Per de Vries, voorzitter Commissie Pneuband België: 'Bandenfabrikanten zijn constant op zoek naar producten die in alle omstandigheden de best mogelijke prestaties leveren. De vierseizoenenband is daar een voorbeeld van en demonstreert tot wat de fabrikanten in staat zijn op technologisch vlak. Waarmee ik niet wil zeggen dat een vierseizoenenband bij 7 graden of lager op een glad of besneeuwd wegdek evengoed presteert als een winterband. Die vergelijking heeft ook geen zin. Je moet de prestaties van een 'all seasons' vergelijken met die van een zomerband in de winter en dan scoort de vierseizoenenband vele malen beter. Om die reden vind ik een 'all seasons' een verdedigbaar alternatief voor wie het hele jaar met dezelfde set banden wil rijden. In de winter met zomerbanden rijden raad ik niemand aan, dat is om miserie vragen.'

Een winterband moet ook goed kunnen presteren op een nat wegdek. © /

Moderne rijhulpsystemen verhogen verkeersveiligheid

Nieuwe auto's zijn standaard uitgerust met rijhulpsystemen die moeten voorkomen dat je pirouettes maakt bij het remmen of ontwijken van een obstakel op een glad wegdek. De vraag is of ze dat ook werkelijk doen.

Rijvaardigheidsspecialist Chris Vanhee (ProMove): 'In theorie beletten die systemen dat de wielen doordraaien bij het accelereren of dat de auto gaat slippen bij het remmen. In de praktijk doen dat ze ook dragen ze dus bij aan de verkeersveiligheid. Het slechte nieuws is dat de meeste bestuurders niet weten hoe ze met die rijhulpsystemen moeten omgaan en wat hun impact is. Daar komt bij dat die systemen een subjectief gevoel van veiligheid geven wat onervaren chauffeurs kan aanzetten tot overmoedig rijgedrag. Daarom ben ik voorstander van het uitbreiden van de verplichte rijopleiding met een rijvaardigheidscursus. Enkel zo kan men jonge bestuurders vertrouwd maken met de werking van de nieuwe assistentiesystemen en kunnen veel ongevallen en menselijk leed voorkomen worden.'

Waar kopen?

Gezien de kwaliteitsverschillen, ook tussen de premiummerken, en de grote impact van een autoband op het rijcomfort, de wegligging en veiligheid raden wij aan geen kat in een zak te kopen en vooraf advies in te winnen van een erkende bandenspecialist en een keuze te maken in functie van de auto waarmee u rijdt, van uw rijgedrag en uw mobiliteitsprofiel. Maakt u korte of lange verplaatsingen, maakt u veel gebruik van autosnelwegen of van gewestwegen? Bent u in de winter geregeld onderweg in de Ardennen of de Alpen? Het zijn allemaal factoren die een impact hebben op het advies. Vragen kost niets en verplicht je tot niets.

Het vergelijken van prijzen via het internet verschaft een overzicht van wat waar te koop is en tegen welke prijs. Wie ook online koopt, mag zich vooral niet blindstaren op de geafficheerde prijs en moet rekening houden met extra kosten. Het activeren van het bandenspanningsdetectiesysteem na de bandenwissel is echt wel specialistenwerk.

Wie online koopt en verzaakt aan deskundig advies, riskeert een miskoop. Uit vergelijkende tests van bevoegde instituten of autobladen blijkt dat de producten van de premiumbandenmerken over het algemeen een hoog kwaliteitsniveau bereiken en zelden of nooit een onvoldoende krijgen voor een of meerdere testcriteria. Bij Aziatische budgetmerken is dat anders en komen kwaliteitsdeficits geregeld voor.

Autobanden die in Europa worden verkocht, dragen een zogenaamde E-keurmerk. Dat garandeert dat zij voldoen aan de Europese minimumnormen op het vlak van rolweerstand, rem- en trekkracht. Ontbreekt dat E-keurmerk op de flank van de band mag die in principe niet worden ingevoerd en verkocht in Europa.

Wanneer is een autoband versleten? Volgens de letter van de wet is een band versleten en moet die worden vervangen van zodra de profieldiepte 1,6 mm of minder bedraagt. In de praktijk gebeurt dat vroeger: bij zomerbanden tussen 2 en 3 mm, bij winterbanden meestal bij 4 mm. Voor de meeste automobilisten is een band met diepe profielen een veilige band. Volgens Per de Vries (Pneuband) is dat een foute perceptie. "Het gaat er niet om hoeveel profiel een band nog heeft maar over grip die nog heeft. Kwaliteitsbanden kunnen met 2 mm profiel meer grip hebben dan banden van mindere kwaliteit met 5 mm."

Door het profiel van een winterband heeft die meer grip. © /

