In 1994 bracht Volkswagen een bijzonder kleurrijke versie van de Polo op de markt. Nu krijgt ook het huidige model zijn Harlekin-variant.

Tegenwoordig overheersen saaie koetswerkkleuren. De meeste voertuigen zijn grijs, zwart of wit. Maar ooit was het anders. In de jaren 80 en 90 zag je volop hippe kleuren zeker bij de kleinere modellen. En soms ging men over de schreef zoals met de Volkswagen Polo Harlekin uit 1994.

Dat was een veelkleurige, speelse variant van het kleinste model uit het gamma. Wat meteen zijn naam 'harlekijn' verklaart. Het ging om een beperkte reeks van 1.000 wagens die gespoten werden in muntgroen, blauw, rood en geel.

Aan de basis lag eigenlijk een communicatieproject van het Duitse merk, dat de aandacht moest vestigen op het 'Baukastensysteem', waarmee je een auto helemaal kon samenstellen zoals je wou. Het publiek vond het idee zo leuk dat VW besloot er een beperkte reeks van te produceren die zeer vlot de deur uitging.

Twee generaties van de Polo Harlekin © GF

Nu bracht de Nederlandse VW-invoerder een remake uit van deze hippe Polo op basis van het huidige model. De onthulling van de nieuwe Polo Harlekin gebeurde niet toevallig op Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, om zo een beetje vreugde te brengen in de dezer dagen sombere autowereld. Het blijft voorlopig bij dit unieke exemplaar, maar zo is het ook begonnen met de originele Polo Harlekin.

Tegenwoordig overheersen saaie koetswerkkleuren. De meeste voertuigen zijn grijs, zwart of wit. Maar ooit was het anders. In de jaren 80 en 90 zag je volop hippe kleuren zeker bij de kleinere modellen. En soms ging men over de schreef zoals met de Volkswagen Polo Harlekin uit 1994. Dat was een veelkleurige, speelse variant van het kleinste model uit het gamma. Wat meteen zijn naam 'harlekijn' verklaart. Het ging om een beperkte reeks van 1.000 wagens die gespoten werden in muntgroen, blauw, rood en geel.Aan de basis lag eigenlijk een communicatieproject van het Duitse merk, dat de aandacht moest vestigen op het 'Baukastensysteem', waarmee je een auto helemaal kon samenstellen zoals je wou. Het publiek vond het idee zo leuk dat VW besloot er een beperkte reeks van te produceren die zeer vlot de deur uitging.Nu bracht de Nederlandse VW-invoerder een remake uit van deze hippe Polo op basis van het huidige model. De onthulling van de nieuwe Polo Harlekin gebeurde niet toevallig op Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar, om zo een beetje vreugde te brengen in de dezer dagen sombere autowereld. Het blijft voorlopig bij dit unieke exemplaar, maar zo is het ook begonnen met de originele Polo Harlekin.