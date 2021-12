D'Ieteren is wil in vijf jaar tijd een grote nationale keten uitbouwen van fietsverdelers. Nu zet het bedrijf weer een belangrijke stap met de overname van iBike, een fietsenketen met acht vestigingen in de Antwerpse regio.

Eerder nam D'Ieteren al Goodbikes over, een vergelijkbare speler in het Brusselse. En op de D'Ieteren-site in hartje Brussel - in de Maliestraat in Elsene - komt een flagship store gewijd aan tweewielers, met herstelatelier en zelfs een testparcours waar aspirant-kopers via een testrit de juiste keuze kunnen maken.

D'Ieteren, tot nu vooral bekend als Belgische invoerder van merken uit de Volkswagen-groep, ziet een duidelijke evolutie op de automarkt. Het bedrijf gelooft vooral in het groeipotentieel van de tweewieler als mobiliteitsoplossing die al dan niet complementair is aan de auto zoals we die nu kennen. Fietsen worden meer divers (plooifiets, elektrische fiets, cargobike) en de komst van nieuwe technologie maakt tweewielers ook flink duurder. Steeds meer consumenten kunnen of willen dergelijke fietsen niet meer volledig met eigen middelen betalen en daarvoor voorziet D'Ieteren tal van leasing-, krediet- en huurformules, al dan niet op maat van bedrijven.

De invoerder steunt daarbij op een rijke ervaring in deze materie en kan bedrijven die geheel of gedeeltelijk wensen over te schakelen op 'bedrijfsfietsen' maatwerk bieden door hen logistiek te ontzorgen, ook op vlak van onderhoud. D'Ieteren beschikt immers over hoogopgeleide technici die problemen met batterijen en elektro-aandrijving perfect de baas kunnen. Die nieuwe hoogtechnologische componenten worden voor alsmaar meer klassiek geschoolde fietsverkopers en -herstellers een struikelblok.

