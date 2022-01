Bij afwezigheid van het autosalon in 2022 wordt de virtuele verkoop extra belangrijk dit jaar. Daarom biedt multimerkenverkoper D'Ieteren zijn klanten een onlineplatform aan om snel en overzichtelijk de gepaste wagen te vinden.

Januari is in de automobielsector de traditionele maand om goede deals af te sluiten en het succes van deze 'salonperiode' is onmiskenbaar. Zelfs als er geen autosalon is. Elk jaar is er een grote vraag van klanten naar informatie en drijven de merken hun inspanningen op om het leven makkelijker te maken voor wie een nieuwe auto wil kopen of op zoek is naar inspiratie voor een toekomstige aankoop.

Wanneer klanten de deur van de showroom openen, zijn ze tegenwoordig meestal al zeer goed geïnformeerd dankzij de uitgebreide merkenwebsites. Maar vandaag is kiezen daarmee ook complexer geworden, mede door het grotere aanbod van modellen, van varianten en motorisaties.

Zo ontstond bij multimerkenverkoper D'Ieteren het idee om klanten online een comfortabele oplossing te bieden. Het resultaat is het nieuwe platform 'dezewordthet.be/voicimavoiture.be' waarop de merken Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda en Porsche hun krachten bundelen voor een nationale multimerkencampagne van 3 tot 31 januari ter gelegenheid van de salonperiode.

Dit platform maakt online shoppen eenvoudiger. © GF

Persoonlijke top 5

Op dit onlineplatform brengt de invoerder alle modellen samen en kan de potentiële klant een 'short list' maken met het ideale model op de eerste plaats. Zodra de bezoeker dat model heeft geselecteerd, kan hij via het platform de contactgegevens van de dichtstbijzijnde concessiehouder vinden en een offerte aanvragen

"Deze innovatieve aanpak benut het volledige modellengamma van de Volkswagen Groep en werd zo eenvoudig mogelijk opgezet om klanten te begeleiden bij hun keuze. Er wordt rekening gehouden met hun gebruikscriteria en met de technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van hybride en elektrische voertuigen", licht José Fernandez, Chief Marketing & Digital Officer D'Ieteren het initiatief toe.

