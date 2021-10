D'Ieteren, één van de grootste auto-invoerders op de Belgische markt, wil op een duurzame manier diversifiëren.

D'Ieteren die we vooral kennen als invoerder van Volkswagen, maar ook van luxemerken als Bentley en Porsche, wil qua duurzame mobiliteit een stuk verder gaan dan het vergroenen van de actuele productrange (lees: het verkopen van elektrisch aangedreven auto's). De groep wil zich eveneens toeleggen op fietsen en binnen vijf jaar een nationale keten van (voornamelijk) elektrische fietsen opbouwen.

De eerste winkels zullen in de grote steden te zien zijn. D'Ieteren wil niet alleen fietsen verkopen, maar kondigt ook aan dat ze de naverkoop op zich willen nemen. Precies daar kan een grote groep het verschil maken, want vandaag hinkt vooral de service voor e-bikes fel achterop. Heel wat fietsenmakers zijn de voorbije jaren wel e-bikes gaan verkopen, maar het ontbreekt hen vandaag aan (hoog)technologische vorming bij klanten die problemen hebben met zeg maar batterijen of connectiviteit met smartphones.

Dat leidt vaak tot het vervangen van grote (en prijzige) onderdelen omdat herstelling op componentniveau in de meeste fietsateliers technisch onmogelijk blijkt. Precies die expertise heeft een groep als D'Ieteren wel in huis en ook voor de bevoorrading van wisselstukken bestaan geoliede kanalen. Bovendien sluit mobiliteit met fietsen naadloos aan op het multimodale vervoer waarvan autodeelplatformen als Poppy (ook D'Ieteren) deel van uitmaken. Ook de knowhow voor (personal) leasingformules, al dan niet complementair aan een auto, zijn voorhanden.

