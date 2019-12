Er is al veel gezegd over de LEZ's of "Low Emission Zones". Importeur D'Ieteren geeft nu een overzicht via een handige module die de automobilisten duidelijk aangeeft waar ze met hun voertuig mogen rijden.

De website https://lez.dieteren.be stelt automobilisten een module ter beschikking waarbij ze op basis van de motorversie en het jaar van de eerste inschrijving van hun voertuig of de euronorm van de auto in realtime kunnen nakijken of hun wagen is toegelaten in de stad van hun keuze. Deze module werkt voor alle automerken en dus ook voor de voertuigen die zijn ingeschreven als oldtimer.

De recente maatregelen die zijn genomen door de stad Gent, lage-emissiezone in wording, evenals het rijverbod voor modellen met Euro 3 in Brussel werden eveneens in de applicatie geïntegreerd. De LEZ of lage-emissiezones duiken overal in België op, zonder dat ze echter op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat het voor automobilisten moeilijk is te weten waar ze mogen rijden. Als antwoord op hun vragen stelt D'Ieteren Auto daarom via hun LEZ-website ter beschikking. Op deze website worden ook alternatieve mobiliteitsoplossingen voorgesteld aangepast aan de wensen van de gebruiker.(Belga)