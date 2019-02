Cupra vier eerste verjaardag

Op 22 februari zal Cupra zijn eerste verjaardag vieren als volwaardige constructeur. Het ontwikkelingsteam van het Spaanse merk heeft een eigen conceptwagen ontwikkeld en dat is allereerste model dat exclusief voor het merk Cupra werd ontworpen.

"Hij combineert de voordelen van een sportieve wagen met de vormtaal van een SUV", leggen de Spanjaarden uit. De dynamische concept car krijgt een aantrekkelijk design en een uitstekende afwerkingskwaliteit. Dat zijn belangrijke argumenten in een segment waarin klanten een auto willen die het verschil maakt met de concurrentie.

"Deze concept car is de synthese van alles waar Cupra voor staat. Het is bijzondere auto met een opvallend design dat erg prestatiegericht oogt. Hij getuigt van het enthousiasme waarmee we de volgende generatie Cupra's willen ontwikkelen", weet Wayne Griffiths, Cupra-CEO.(Belga)