Net als de Seat Ateca krijgt ook de sportievere versie van deze SUV van zustermerk Cupra een eerste update.

Die aanpassingen liggen in de lijn van de recente facelift van de Seat Ateca, met een hertekende snuit, waarin nieuwe koplampen, een andere grille en een nieuwe bumper prijken die de SUV weer wat strakker doen lijken. Door die gewijzigde bumper groeit de Cupra Ateca trouwens één centimeter waarmee de totale wagenlengte nu op 4,39 meter komt. Verder staat de SUV van huis uit op 19" lichtmetalen velgen en is hij achteraan herkenbaar aan de vier typische uitlaateindstukken.

Het interieur werd verfraaid met items als een 9,2" display voor het vernieuwde infotainmentsysteem en de Virtual Cockpit met een 10,25" digitaal dashboard die eveneens tot de standaarduitrusting behoort. Ook de veiligheidsuitrusting kreeg een update met een nieuwe Pre-Crash Assist (die o.a. de gordels aanspant bij een dreigende crash), een performantere adaptieve cruise control die gebruikt maakt van gps-data en verkeersbordherkenning, en een Travel Assist die de wagen tot 210 km/u binnen de wegmarkeringen houdt.

Onder de motorkap is er dan weer weinig nieuws te melden, want daar huist nog steeds de bekende 2.0 TSI gekoppeld aan een DSG-zeventrapsautomaat die zijn 300 pk en 400 Nm naar de vier wielen stuurt. De spurt tot 100 km/u lukt in 4,9 seconden en de topsnelheid ligt op 247 km/u. De vernieuwde Cupra Ateca rolt na de zomer de Belgische showrooms binnen.(Belga)

