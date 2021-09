Cupra pakt uit met een wel heel opzichtig studiemodel dat voorbestemd lijkt voor de volgende aflevering van The Fast and the Furious. Maar eigenlijk is dit een voorbode van een doodgewone nieuwe elektrische stadswagen.

De naam Urban Rebel Concept laat al het ergste vermoeden. En een eerste blik op de foto's bevestigt die vrees. Met een overdosis aan spoilers en koetswerkverbreders plus een kleurenpalet dat perfect past voor een kermisattractie zou je denken dat deze Cupra van een deelnemer aan een tuningwedstrijd is die volledig door het lint ging.

Niets is minder waar want deze bijzonder eigenzinnige creatie is het werk van de officiële designafdeling van het Spaanse sportieve merk van de Volkswagen Groep. En... het gebeurt wel eens dat een constructeur gewoon de aandacht wil trekken op een autobeurs. En dat is hier het geval met Cupra dat deze Urban Rebel Concept op de IAA in München showt.

Onder het spectaculaire koetswerk schuilt een elektrische auto. © GF

Compacte elektrische driedeurs

Interessanter dan het uiterlijk vertoon is dat in deze spectaculaire verpakking de technologie van een nieuwe compacte elektrische driedeursauto van de Volkswagen Groep schuilgaat die in 2025 op de markt komt. Wellicht wordt dit de nieuwe VW ID.2 en zijn afgeleiden van de zustermerken, uiteraard in een 'bravere' vorm.

Over de gebruikte technologie is nog niet veel gezegd, buiten het feit dat de wagen 4 meter lang en 1.8 meter breed is, op een aangepaste versie van het MEB-platform voor elektrische wagens rust, 435 pk produceert en in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Intussen kijken we met spanning uit naar meer nieuws over de nieuwe compacte EV van Seat en Volkswagen.

Cupra showt de Urban Rebel Concept op de IAA. © GF

