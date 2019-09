De elektrische Tavascan conceptcar combineert de uitstraling van een SUV met het ranke profiel van een sportcoupé en demonstreert zo de mogelijke evoluties van het Cupra-design.

De Tavascan ontleent zijn naam aan een dorp in de Pyreneeën dat uniek is vanwege het prachtige landschap en de omliggende natuur. Het studiemodel wordt aangedreven door twee elektromotoren - een op de vooras en een op de achteras - met een totaalvermogen van 225 kW (306 pk). Dit model is gebaseerd op het MEB-platform van de Volkswagen Groep en is uitgerust met een batterijpack van 77 kWh voor een zuiver elektrisch rijbereik tot 450 kilometer. Het voertuig is ontworpen om te beantwoorden aan de vraag van een marktsegment dat volgens de verwachtingen met 15 procent per jaar zal groeien.

Volgens Cupra verzoent het koetswerk van de auto performance met efficiëntie en introduceert spierkracht en dynamiek in zijn segment, gekoppeld aan de mogelijkheid om zijn milieu-impact te beperken. Het ontwerp van de voorkant benadrukt zijn elektrische persoonlijkheid met een verlicht Cupra-logo. En de verfijnde lak met vloeibaarmetaaleffect, die het koetswerkdesign benadrukt en versterkt, combineert de Tavascan Electric Concept met ton sur ton koolstofvezel. De sculpturale koetswerklijnen van de conceptcar worden ook weerspiegeld in het interieur: conceptuele materialen en technologieën worden gecombineerd met openheid en focus om een interieur te creëren dat het perfecte evenwicht biedt tussen comfort voor de passagiers en aandacht voor de bestuurder. Het klinkt allemaal veelbelovend.(Belga)