Cupra Tavascan haalt 550 km

Cupra onthulde de Tavascan. Deze fraai gelijnde elektrische SUV-coupé wordt in China vervaardigd, produceert 340 pk en raakt tot 550 km ver op één acculading.

Cupra is een sportief en trendy merk binnen de Volkswagen Groep dat op basis van beproefde technologie meestal een hippere en meer dynamische variant van een modelreeks uitbrengt. Zo ook met de Tavascan, die nauw verwant is met de VW ID.4 en de Skoda Enyaq, maar zich met zijn glooiende en tegelijk gesofisticeerde coupélijn toch duidelijk weet te onderscheiden.

Het koetswerk is 4,64 meter lang, telt vijf deuren en is meteen te herkennen aan de gewelfde motorkap, de scherpe lichtblokken vooraan en de lichtstrook achteraan die over de hele wagenbreedte doorloopt en het merklogo incorporeert. Cupra meldde meteen dat de Tavascan een nieuwe designtrend introduceert die ook op de volgende modellen zal terugkeren.

Digitaal interieur

In het interieur pakt zit ook een vrij gewaagd design met een skeletstructuur voor de middenconsole waarop een 15” infotainmentscherm staat met alle informatie van de boordfuncties naast het digitale dashboard. Fysieke toetsen en knoppen zijn bijna volledig geëlimineerd. En de Tavascan blijkt ook praktisch met een koffer van 540 liter.

Voor de aandrijving is er keuze uit de Endurance met een elektromotor van 286 pk en een accupakket van 77 kWh dat een rijbereik van 550 kilometer moet garanderen, en de VZ met twee elektromotoren die een systeemvermogen van 340 pk leveren en die 520 kilometer ver raakt op één batterijlading.

De Cupra Tavascan gaat in het najaar in productie en zal begin 2024 bij de dealers verschijnen. Tegen dan zullen ook de Belgische prijzen bekend zijn.