De Volkswagen Groep zet een groot elektrificatie-offensief in via zijn verschillende merken. De volgende EV in het rijtje is de Cupra el-Born.

Inderdaad, deze fraaie Cupra el-Born is nauw verwant met het gelijknamige model van zustermerk Seat, dat op zijn beurt het MEB-platform deelt met de ID.3 van Volkswagen. De Cupra el-Born onderscheidt zich vooral door een iets sportievere en luxueuzere uitdossing met specifieke velgen en accenten.

Voor de aandrijving van de achterwielen wordt beroep gedaan op de bekende 204 pk sterke elektromotor en een accupakket van 82 kWh (77 kWh netto) waarmee de Cupra el-Born ongeveer 500 kilometer ver kan geraken. De sprint tot 50 km/h zou in minder dan 3 seconden lukken, maar over de sprintcapaciteiten tot 100 km/h werd nog niets gezegd. Opladen voor 80 procent zou aan een 100 kW-snellader ongeveer 45 minuten in beslag nemen.

De productie van de Cupra el-Born start volgend jaar in de Volkswagen-fabriek in het Duitse Zwickau, waar ook de VW ID.3 van de band zal rollen. Prijzen en exacte specificaties zijn nog niet bekend.(Belga)

