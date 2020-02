Cupra, het high performance merk van Seat, zal eind februari de nieuwe Leon eHybride onthullen. Het Spaanse merk belooft vurige maar schone prestaties dankzij de hybride motorisatie, een primeur voor deze sportieve Leon.

Op 20 februari mogen we ons dus al verwachten aan een meer gepeperde versie van de nieuwe Leon. Het wordt een van de publiekstrekkers op het Autosalon van Genève begin maart. Cupra gunt ons al een blik zodat de fans van een sportievere Leon geprikkeld worden. De Spaanse sportieve constructeur lanceert voor het eerst een hybride sportieveling. De motor op zich is geen onbekende, wat het gaat uiteraard om de aandrijflijn van de hybride Tarraco SUV. Dat is een 1.4 viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor, goed voor 245 pk en 400 Nm.

Deze compacte Cupra zal wellicht ook recht hebben op specifieke sportieve details en waarschijnlijk meer gedurfde afwerking en een dito kleurenpalet. Deze Spaanse schone zal beschikbaar zijn als 5-deurs sedan en als Sportstourer break. Onder de motorkap zit een plug-in hybride benzinemotor en ondanks de fraaie prestaties zal hij een bijzonder lage CO2-uitstoot kunnen voorleggen met een cijfer onder 50 g/km. De batterij maakt een zuiver elektrische actieradius van 50 km mogelijk. Naast deze bijzondere Cupra zal de constructeur ook de Cupra Leon Competición en Cupra e-Racer onthullen die voor competitiedoeleinden wordt gebouwd. (Belga)

