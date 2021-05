Ook Cupra, het sportieve submerk van Seat, gaat aan de stekker. De nieuwe Born zorgt voor de primeur.

Cupra is één van de merken van de Volkswagen Groep en kan dus op de technologie van het moederhuis rekenen. Het is dan ook geen verrassing dat de elektrische Cupra Born nauw verwant is met de ID.3 van zustermerk Volkswagen. Al merk je dat niet bij de eerste oogopslag want de Spaanse versie oogt veel sportiever en frivoler.

Onderhuids heeft de 4,3 meter lange Born wel zowat alles gemeen met zijn zustermodellen van VW, Audi en Seat, aangezien hij gebruik maakt van het modulaire MEB-platform voor elektrische wagens. Voor de aandrijving is er keuze uit vermogens van 150, 204 en 231 pk, in combinatie met een batterijpakket van 58 kWh of 77 kWh. De krachtigste variant spurt in 6,6 seconden van 0 naar 100 km/u en met de batterijlading raak je tot 540 kilometer (WLTP) ver. Cupra beweert dat het rijbereik in het stadsverkeer tot 780 kilometer kan oplopen.

De Born heeft een rijbereik van 540 km © GF

Uiterlijk onderscheidt de Born zich onder andere door koperen accenten en matte laktinten. Verder kreeg ook het interieur een specifieke aankleding, maar is het concept van het dashboard en het infotainmentsysteem goed vergelijkbaar met de modellen van VW. Het koffervolume bedraagt 385 liter. Tenslotte krijgt de Born een strakkere afstelling van de ophanging voor een sportiever rijgedrag.

De Cupra Born komt nog dit jaar op de markt, maar de prijzen zijn momenteel nog niet bekend.

Het digitale dashboard in een fraai design. © GF

