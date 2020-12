In 2021 schiet Extreme E uit de startblokken, een offroad competitie voor elektrische voertuigen, die de autosport verder voorbereidt op een elektrische transitie. Cupra is klaar voor de strijd met de XE1.

Ook de autosport denkt aan de toekomst en de vergroening van zijn activiteiten met tal van nieuwe initiatieven die meestal gebruik maken van een elektrische aandrijving. Er was reeds de Formula E met elektrische eenzitters. En vanaf 2021 komt daar ook een offroad competitie - Extreme E - bij die een breder spectrum wil verkennen. Origineel hierbij is dat elk team gendergelijkheid moet nastreven, met steeds een mannelijke en een vrouwelijke piloot in zijn gelederen. De competitie start in 2021 met vijf manches, die telkens over twee dagen verreden zullen worden. Op de eerste dag worden de kwalificaties afgewerkt, waarna de vier snelste teams tijdens de tweede dag de finale zullen betwisten. Elke race bestaat uit een parcours dat twee keer moet worden afgelegd: een keer door de mannelijke piloot en een keer door de vrouwelijke piloot. Het eindresultaat wordt bepaald door de posities van beide rijders aan de finish. Cupa, het sportieve submerk van Seat, komt aan de start met de Abt XE1, die bestuurd zal worden door DTM- en rallycross-kampioen Mattias Ekström en Claudia Hürtgen. Deze 100% elektrische rallywagen maakt gebruik van een vier elektromotoren die een gecombineerd vermogen van 680 pk en 960 Nm leveren en gevoed worden door een watergekoeld batterijpakket van 65 kWh. (Belga)

