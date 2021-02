Voor zijn derde verjaardag trakteert het sportieve zustermerk van Seat zichzelf op een gespierde variant van de Formentor: de VZ5 met een 400 pk sterke vijfcilinder onder de motorkap.

Onder het label 'Cupra' lanceerde de Volkswagen Groep in 2018 een exclusief en sportief premiummerk naast Seat. Beide Spaanse divisies wisselen technologie en knowhow uit maar daarnaast krijgt Cupra geleidelijk een eigen specifiek gamma dat zich hoger positioneert. Het eerste resultaat van deze strategie was de Formentor, een fraai gestileerde crossover met coupé-allures.

Tot hiertoe was de Formentor VZ, aangedreven door een 310 pk sterke 2.0 TSI, de vaandeldrager in het gamma. Maar op 22 februari wordt hij van die positie verdrongen door de gloednieuwe VZ5, die een potente vijfcilinder onder de motorkap krijgt.

"Als model vat de Formentor de essentie van ons merk samen, maar de extreme vijfcilindermotor zal er - samen met de zeven andere aandrijfmogelijkheden - een auto op maat van de echte autoliefhebber van maken. Zo willen we nieuwe klanten bereiken", stelt Wayne Griffiths, CEO van Cupra en Seat.

Die vijfcilindermotor is trouwens geen onbekende krachtbron. Het gaat om een variant van de 2,5 liter-turbo uit de VW Groep, die al dienst doet in bijvoorbeeld de Audi Q3 RS, waar hij 400 pk en 480 Nm levert en een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden trekt.

Meer details en specificaties volgen na de officiële onthulling van de Cupra Formentor VZ5 binnen enkele weken. Voorlopig moeten we het stellen met een teaserbeeld van de achterzijde.

Onder het label 'Cupra' lanceerde de Volkswagen Groep in 2018 een exclusief en sportief premiummerk naast Seat. Beide Spaanse divisies wisselen technologie en knowhow uit maar daarnaast krijgt Cupra geleidelijk een eigen specifiek gamma dat zich hoger positioneert. Het eerste resultaat van deze strategie was de Formentor, een fraai gestileerde crossover met coupé-allures.Tot hiertoe was de Formentor VZ, aangedreven door een 310 pk sterke 2.0 TSI, de vaandeldrager in het gamma. Maar op 22 februari wordt hij van die positie verdrongen door de gloednieuwe VZ5, die een potente vijfcilinder onder de motorkap krijgt. "Als model vat de Formentor de essentie van ons merk samen, maar de extreme vijfcilindermotor zal er - samen met de zeven andere aandrijfmogelijkheden - een auto op maat van de echte autoliefhebber van maken. Zo willen we nieuwe klanten bereiken", stelt Wayne Griffiths, CEO van Cupra en Seat.Die vijfcilindermotor is trouwens geen onbekende krachtbron. Het gaat om een variant van de 2,5 liter-turbo uit de VW Groep, die al dienst doet in bijvoorbeeld de Audi Q3 RS, waar hij 400 pk en 480 Nm levert en een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden trekt. Meer details en specificaties volgen na de officiële onthulling van de Cupra Formentor VZ5 binnen enkele weken. Voorlopig moeten we het stellen met een teaserbeeld van de achterzijde.