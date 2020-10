Opel gaf zijn Crossland een facelift die de crossover de intussen befaamde nieuwe snuit opleverde, alsook een rijkelijkere uitrusting.

De orderboeken voor de nieuwe Opel Crossland zijn open. Het compacte nieuwe model is nu bestelbaar vanaf 19.950 euro, compleet met geavanceerde rijhulpsystemen zoals Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition en Intelligent Cruise Control / Speed Limiter. De standaard airconditioning zorgt voor een comfortabel binnenklimaat, terwijl de digitale radio voor een optimaal geluid zorgt. En de ruime keuze aan trims gaat van Crossland, Edition, Elegance tot aan de nieuwe sportieve GS Line.

Alle varianten van de nieuwe Crossland delen de Opel Vizor die zich als één blok over de voorkant van de auto uitstrekt. De Vizor rekt optisch de breedte uit en bevat een minimum aan aantal elementen. Het legendarische 'Blitz'-embleem van het merk domineert trots het midden. De Vizor zal in de loop van de jaren de nieuwe handtekening worden van alle Opel-modellen en zo uniform de toptechnologieën van Opel verder clusteren. Aan de achterzijde versterken nieuwe donkergekleurde achterlichten het kenmerkende vleugelvormig ontwerp, en het nieuwe hoogglanzende zwarte achterklepoppervlak (beschikbaar in combinatie met het zwarte dak) geeft de nieuwe Crossland een breder en sterker uiterlijk.

De klanten kunnen kiezen uit een aandrijflijnportfolio van efficiënte benzine- en dieselmotoren met een cilinderinhoud van 1,2 en 1,5 liter. Zowel de benzinemotoren met 61 kW (83 pk) tot 96 kW (130 pk) als de diesels met 81 kW (110 pk) en 88 kW (120 pk) voldoen al aan de strenge Euro 6d-emissienorm. De ingenieurs in Rüsselsheim hebben ook een nieuwe demperafstemming ontwikkeld voor de voorwielophanging met McPherson-veerpoten en de achteras met torsieas. In combinatie met een verbeterde stuurprecisie en een beter middengevoel, biedt het chassis van de nieuwe Crossland een optimale balans tussen comfort en wendbaarheid, evenals een hoge stabiliteit bij snelwegsnelheden. Verder zorgt het IntelliGrip adaptieve tractiecontrolesysteem voor optimale tractie en stabiliteit op alle soorten ondergrond. De nieuwe Crossland kan nu reeds besteld worden en de eerste leveringen zijn voorzien in het begin van 2021. (Belga)

