Coyote Systems Benelux, een dochteronderneming van Coyote System International, werd in 2009 opgericht. Tien jaar later telt dit rijhulpsysteem bijna 1.600.000 gebruikers in ons land.

Via real-time waarschuwingen van de Coyote box of via de smartphone app worden bestuurders gewaarschuwd voor gevaren zodat men het rijgedrag navenant kan aanpassen. 95% van de gedeelde informatie heeft betrekking op problemen die gebruikers op de weg zien. Het systeem informeert de leden van de gemeenschap ook voortdurend over de snelheidslimieten die niet overschreden mogen worden. Volgens de dienstverlener zou 30% van de automobilisten altijd rijden met hun Coyote box of app. Met bijna 1,6 miljoen leden in België is Coyote nu een echt realtime rijhulpmiddel. "De belangrijkste bestaansreden is het continu verbeteren van de verkeersveiligheid", stelt de manager van het merk.

Coyote Systems Benelux wil deze 10de verjaardag met zijn gebruikers vieren. Zo organiseerde Coyote de "Be An Angel On The Road" campagne Coyote waarbij men tickets kon winnen voor een exclusief concert van Alice on the Roof en Angèle op 4 juni in de Cirque Royal in Brussel.

Bijna 2.000 winnaars woonden het evenement bij dat werd gepresenteerd door Sara De Paduwa en Eva De Roo. Tal van bekenden uit de politiek, het bedrijfsleven, de pers en zelfs de federale politie woonden het concert bij. Op dit ogenblik loopt er ook een jubileumactie in de Coyote Stores en bij de Coyote-verdelers waarbij nieuwe abonnees uitzonderlijke voorwaarden genieten. Ze betalen momenteel maar 1 euro voor een Coyote Mini in plaats van de gebruikelijke 159 euro.(Belga)