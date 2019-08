De 33ste editie van de Coyote Superbiker vindt op 11, 12 en 13 oktober andermaal plaats in Mettet. Liefhebbers kunnen online reeds kaarten in voorverkoop bestellen.

Wie dit grootste Supermoto weekend ter wereld voor geen geld wil missen en niet langer kan wachten, kan via de Ticketmaster website nu al kaarten in voorverkoop bestellen. Zo ben je zeker van je plaats en je geniet bovendien een gunstiger tarief, want je krijgt een korting van 20% (www.ticketmaster.be).

Nieuw dit jaar is de "After Race Party" die zal worden georganiseerd op zaterdag van 18u tot 22u met DJ's Dave Lambert en Yves Deruyter. Verder worden de wedstrijden en diverse shows het hele weekend door Dave Lambert en Jelle van Dael (Lasgo) gepresenteerd. De toegang tot de After Race Party is inbegrepen in het Coyote Superbiker ticket. We herinneren even dat de Coyote Superbiker van Mettet niet op het circuit van Jules Tacheny wordt verreden, maar wel op een gemengd circuit met asfalt en offroadstukken.

De omloop is ongeveer 1.882 meter lang. De editie 2018 werd gewonnen door de Duitse piloot Marc-Reiner Schmidt, want hij finishte voorde Franse Thomas Chareyre. Deze grote Supermoto-editie belooft opnieuw spectaculair te worden driftende motoren, jumps en wheelies.(Belga)