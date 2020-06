Deze toepassing die gebaseerd is op Coyote-gegevens waarschuwt bestuurders wanneer ze bochten naderen die als gevaarlijk aangeduid werden.

Met de steun van een community van 1,65 miljoen Belgische leden blijft Coyote inzetten om de veiligheid op de weg te verbeteren. Zo ontwikkelden het bedrijf in Frankrijk de nieuwe technologie van veiligheidsprognoses.

De eerste toepassing van deze gepatenteerde technologie, die gebaseerd is op Coyote-gegevens, waarschuwt bestuurders wanneer ze bochten naderen die als gevaarlijk aangeduid werden. In een eerste fase zal deze functie beschikbaar zijn op de Coyote NAV+ en de Coyote UP, in de app, en daarna ook op de andere toestellen.

Deze veiligheidsprognoses zijn gebaseerd op een algoritme dat de gegevens van de Coyote-community analyseert, en dragen zo bij tot een betere opsporing en bewustwording van gevaren door en voor de leden. Bij elke bocht die als gevaarlijk staat aangeduid, krijgt de bestuurder een waarschuwing aangepast aan de context, met een aanbevolen snelheid om de bocht in alle veiligheid te nemen. De technologie werd in Frankrijk getest en goedgekeurd door een representatieve groep Coyote-klanten. Van hen vond 90 procent de waarschuwing positief of zeer positief, en 86 procent was dubbel zo aandachtig of vertraagde.(Belga)

