De federale regering verspreidt de informatie over de verplaatsingsbeperkingen van de bevolking ook rechtstreeks via de schermen van de 1.650.000 leden van de Coyote-community.

Tijdens deze ongeziene crisis heeft de federale regering strenge maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus onder de bevolking. Een van de voornaamste maatregelen is een verbod op verplaatsingen en een algemeen huisarrest. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegelaten: voedsel kopen, naar de apotheek of dokter gaan, een hulpbehoevend familielid helpen, of gaan werken als thuiswerk niet mogelijk is. Deze maatregel is van kracht sinds woensdag 18 maart 2020 om 12u 's middags.

Coyote zet zich in om de federale regering te helpen de maatregelen inzake huisarrest zo veel mogelijk te verspreiden. Sinds gisteren verschijnt een waarschuwingsboodschap, goedgekeurd door minister François Bellot, automatisch op het scherm van de leden van de Coyote-community wanneer ze hun toestel of app opstarten. Deze boodschap luidt: "Info mobiliteit federale overheid = verplaatsingen beperkt. Respecteer deze instructies."

Coyote Systems Benelux had eerder al het initiatief genomen om de Coyote Stores in België te sluiten (vóór de regering gisteravond huisarrest invoerde) om zijn werknemers en klanten te beschermen. Coyote garandeert bijstand voor de leden van de community met permanentie per telefoon en/of per mail (via thuiswerk). Dinsdag gebruikte ook de provinciegouverneur van Namen, Denis Mathen, de Coyote-toestellen al om autobestuurders te waarschuwen met de vraag om hun verplaatsingen te beperken en voorzichtig te zijn tijdens deze gezondheidscrisis. Verschillende keren per dag wordt met boodschappen op de toestellen en -apps van de Coyote-community opgeroepen tot waakzaamheid.(Belga)

