Coyote groeit

Het toestel is in België perfect legaal omdat het vooral de verkeersveiligheid wil verhogen. Er wordt niet alleen gewaarschuwd voor vaste en mobiele camera's, maar er worden ook files en stilstaande voertuigen aangekondigd die de automobilist mogelijk zouden kunnen verrassen. Omdat de technologie positie en snelheid kent, kan het ook perfect je gemiddelde snelheid aangeven in een trajectcontrole.

Het toestel analyseert ook het rijgedrag van de bestuurder en geeft indien nodig het advies om een rustpauze in te lassen wanneer de bestuurder te ongeconcentreerd rijdt en mogelijk dreigt in slaap te vallen. In ons land maken momenteel 1,5 miljoen gebruikers (via een betalend abonnement) gebruik van deze dienst. Een dergelijke community is maar zo sterk als de som van zijn gebruikers, want hoe meer bestuurders een 'probleem' melden of mogelijk ook weer 'afmelden', hoe relevanter en nauwkeuriger de informatie is.

72% van de gebruikers werkt via een specifiek Coyote-toestel, dat in sommige gevallen ook als draagbaar GPS-toestel kan worden gebruikt. De overige 28% maakt gebruik van de applicatie op zijn of haar smartphone. De app kan men via de App Store (Apple) of via Google Play downloaden. Het systeem werkt overigens niet enkel in België maar overal in Europa.(Belga)