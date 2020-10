De technologie van veiligheidsprognoses, een exclusiviteit van Coyote, wordt nu in Brussel ingevoerd.

Begin dit jaar kon het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als eerste gewest gebruikmaken van de service 'Veilige schoolzones'. Daarmee worden de Coyote-communityleden 's morgens en aan het einde van de schooldag omgeleid via routes buiten de schoolzones. Er kwam ook een melding voor zogenaamde 'gevaarlijke zones'. Deze twee diensten stimuleren voorzichtiger rijgedrag in de nabijheid van zones met een hoge concentratie van niveau 1-ongevallen. Tot grote tevredenheid van het gewest wordt voortaan ook de nieuwe Coyote-service 'Veiligheidsprognoses' in Brussel ingevoerd. Om de verkeersveiligheid te verhogen analyseerde Coyote de gegevens van de Coyote-community. Op basis daarvan ontwikkelde men de nieuwe gepatenteerde technologie van de Veiligheidsprognoses en een kaart met de gevaarlijkste bochten. Wanneer je zo'n bocht nadert, geeft Coyote de aanbevolen snelheid aan om de bocht te nemen zonder dat je wordt verrast. Coyote vraagt ook om te vertragen wanneer je te snel rijdt.

Elke Van den Brandt, minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, verduidelijkt: "We willen met alle partners nadenken over oplossingen voor meer verkeersveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het eerste partnerschap met Coyote om het via alternatieve routes omgeleide verkeer te beperken, was doorslaggevend. Deze routes worden namelijk door sommige navigatiesystemen voorgesteld en zorgen voor zeer gevaarlijke situaties in de buurt van scholen. We hebben samen ook gewerkt aan een verlaging van de risico's in zones waar zich veel ongevallen voordoen. Voortaan zal Coyote automobilisten waarschuwen wanneer ze een gevaarlijke bocht naderen. Dat vormt echt een goede aanvulling op de verkeersborden en de weginrichtingen die we al op het terrein gebruiken." (Belga)

