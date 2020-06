Coyote, de aanbieder van community-rijhulpsystemen, gaat een nieuwe samenwerking aan met AWSR, het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid, om de veiligheid op de wegen in het zuiden van het land te verbeteren.

Coyote ontwikkelt diensten die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid op onze wegen. Zopas kondigde deze aanbieder van community-rijhulpsystemen een nieuwe samenwerking aan met het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR) met als doel de sterfte op de wegen te verminderen dankzij concrete en effectieve acties voor de Coyote-gemeenschap.

AWSR ontwikkelt en implementeert regelmatig bewustmakingscampagnes over verkeersveiligheid voor weggebruikers. Vanaf juni worden de AWSR-berichten ook doorgestuurd naar 1.650.000 leden van de Coyote-gemeenschap in België.

Coyote van zijn kant verzamelt en genereert dan weer continu een groot aantal geanonimiseerde rijgedraggegevens. Het bedrijf deelt voortaan specifieke gegevens met AWSR voor ongevallengevoelige gebieden in het Waalse Gewest, dit gaat dan in het bijzonder over plaatsen en zones waar Coyote-leden het vaakst ongevallen melden. AWSR zal deze informatie op haar website kunnen weergeven, via een interactieve kaart, maar zal ook waarschuwingsberichten kunnen versturen naar Coyote-toestellen en via de Coyote-app om automobilisten te waarschuwen wanneer ze gevaarlijke zones naderen. Net als andere samenwerkingsverbanden tussen Coyote en officiële instanties, moet deze samenwerking leiden tot concrete maatregelen om de veiligheid op onze wegen te verbeteren.(Belga)

