Corvette lanceert eind oktober de potente Z06 en later komt er wellicht nog een monsterlijke ZR1 bij.

Potente sportwagens met enkel een benzinemotor: het dreigt een uitstervend ras te worden in dit tijdperk van elektrificatie. Laten we ons dus nog even vergapen aan één de laatste benzineslurpende dinosaurussen, zoals de nieuwe Corvette.

Deze iconische Amerikaanse sportwagen is aan zijn achtste generatie toe. De meest ingrijpende aanpassing is dit keer de verplaatsing van de V8-motor naar een centrale positie achteraan voor een betere balans van de wagen die nog sterkere prestaties moet leveren.

De 'gewone' Corvette Stingray puurt 497 pk uit de atmosferische 6,2 liter, maar de Z06 zou ruim 600 pk produceren. Dat zou kunnen door de plaatsing van een compressor op deze krachtbron of door het gebruik van de 5,5 liter uit de C8.R raceversie. In ieder geval zal de 'Vette' er met zo'n cocktail zeker in slagen de Europese exoten het vuur aan de schenen te leggen of hen zelfs het nakijken te geven.

Moest dat niet lukken dan heeft Corvette nog de monsterlijke ZR1 achter de hand die nog een tandje kan bijschakelen. Dat zal stevig vuurwerk geven.

Eerst is het uitkijken naar de onthulling van de Z06 die op 26 oktober aanstaande is gepland. De wagen ziet er vrij beschaafd uit met slechts beperkte wijzigingen aan het koetswerk om de stroomlijn en de koeling te verbeteren. Corvette zou wel een 'High Performance Package' voorzien dat onder andere een grote achterspoiler omvat.

