Het voorbije weekend was normaal rijkelijk gevuld met autosport, maar door de maatregelen om het coronavirus in te dijken, verstomde het motorgeluid volledig op alle circuits. En dat zal nog even aanhouden.

Het Formule 1 seizoen 2020 stond het voorbije weekend in de startblokken in Melbourne, Australië, maar werd in extremis afgelast wegens de Corona-besmettingen in de paddock. Hetzelfde scenario werd ook toegepast in tal van andere raceseries, zoals Indycar, Formula E, WEC, Nascar en Moto GP, zodat de kampioenschappen pas ten vroegste in april, mei of juni van start of verder zullen gaan als de verspreiding van het virus weer volledig onder controle is.

Ook de Belgische competities werden intussen geannuleerd, aangezien Zolder en Francorchamps tot minstens 3 april geen evenementen en wedstrijden meer mogen organiseren. Zo valt het openingsweekend van de BGDC en de Belcar Historic Cup, dat volgend weekend was gepland op de Limburgse omloop, in het water. En ook de organisatoren van de TAC Rally, de volgende manche van het Belgische rallykampioenschap die op 9-11 april was voorzien, lieten al weten deze wedstrijd te zullen annuleren.

Intussen blijven simulatorracers wel aan de gang en krijgen ze zelfs het gezelschap van gereputeerde 'echte' racepiloten. Zo organiseerde Torque Esports "The Race All-Star Esports Battle" waaraan onder meer Max Verstappen, Indycar-rijders Simon Pagenaud, Felix Rosenqvist en Colton Herta en Formula E-rijders Antonio Felix Da Costa, Max Gunther en Neel Jani deelnamen. Voorlopig blijft e-racen inderdaad de meest veilige vorm van autosport op alle vlak.(Belga)

