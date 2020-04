De studiedienst van mobiliteitsfederatie Traxio berekende dat de autosector een verlies van 3,7 miljard euro per week lijdt door de maatregelen die zijn getroffen in het kader van de coronacrisis. Dat verlies kan nog sterk oplopen als de lockdown verder aanhoudt.

Deze cijfers weerspiegelen een gecumuleerd verlies van gemiste verkoop, onderhoud en herstellingen van personenwagens, bedrijfsvoertuigen en banden in de autosector. Traxio schat in dat als de 'lockdown light'-maatregelen worden doorgevoerd tot 3 mei 2020, het totale verlies oploopt tot 34 miljard euro, hetzij 20 % van de totale jaaromzet van de sector. De jaaromzet zal dan dalen tot 138 miljard euro tegenover 172 miljard in 2019. Indien deze maatregelen doorlopen tot 31 mei 2020, groeit het totale verlies aan tot zelfs 47 miljard, hetzij 27 % van de totale jaaromzet van de sector. De jaaromzet zal in dit scenario dalen tot 126 miljard euro tegenover 172 miljard in 2019.

"De 10.000 bedrijven en 100.000 werknemers in de autosector worden extreem getroffen door de Coronacrisis," zegt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio. "Door de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen het Coronavirus liggen verkoop en onderhoud bijna volledig lam. Om te vermijden dat vele bedrijven over kop gaan én om een potentieel onveilige stormloop na de quarantaineperiode te vermijden, vraagt Traxio dat de auto-, motor-, fiets-, banden- en carwashsectoren hun activiteiten vanaf 19 april 2020 gradueel mogen hernemen, met strikt respect voor hygiëne en gezondheid."(Belga)

