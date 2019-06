Op de tuningmeeting in het Oostenrijkse Wörthersee toonde Volkswagen een Golf GTI met een controlesysteem via holografie voor de geluidsinstallatie. Is dit de volgende etappe in geconnecteerd rijden?

Om de mogelijkheden van deze technologie aan te tonen showde Volkswagen in Wörthersee een Golf GTI die in de koffer met een controle via holografie was uitgerust, die voorlopig nog enkel dient voor de geluidsinstallatie.

Thomas Schmall, hoofd van de Volkswagen Group Components : "Bijna iedereen kent hologrammen uit Hollywoodfilms zoals Star Trek en Star Wars. Vandaag kunnen we deze sciencefiction technologie bijna aanbieden in onze seriewagens." In tegenstelling tot de gekende 3D-toepassingen wordt hier geen gebruik gemaakt van speciale spiegels en sensoren. Het hologram 'zweeft' vrij in de lucht, boven het projectiemateriaal dat in een compacte module geïntegreerd zit. Binnenkort zal ook het dashboard uit animaties bestaan die zich tussen het reële en het virtuele bevinden.

Het zwevende beeld wordt gecreëerd met behulp van algoritmes en visuele technologie. Hierover lost Volkswagen nog niet veel onder het mom van 'bedrijfsgeheim'. Eens de holografische beelden in de lucht geprojecteerd zijn reageren ze op menselijke bewegingen: op een knop duwen, starten, stoppen, pauzeren, een album kiezen of het volume instellen, de gebruikers voelt intuïtief aan hoe hij de commando's moet gebruiken.(Belga)