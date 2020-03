Het afgelasten van het Auto van Genève blijft nazinderen. Het is nog te vroeg voor een gedetailleerd overzicht van de gevolgen maar dat die ingrijpend zullen zijn, daar twijfelt niemand aan. Maar er zijn ook lichtpunten. Een aantal merken had Genève uitgekozen om nieuwe modellen voor te stellen.

Het afgelasten van het Auto van Genève blijft nazinderen. Het is nog te vroeg voor een gedetailleerd overzicht van de gevolgen maar dat die ingrijpend zullen zijn, daar twijfelt niemand aan. De corona-epidemie die aan de basis ligt, breidt zich verder uit en maakt almaar meer dodelijke slachtoffers. Ook de bedrijfswereld krijgt het zwaar te verduren. Maar er zijn ook lichtpunten. Een aantal merken had Genève uitgekozen om nieuwe modellen voor te stellen. Deze en volgende week passeren hier enkele de revue. Groupe Renault is pionier en expert op het vlak van elektrische mobiliteit. De voorbije tien jaar heeft de Franse constructeur acht elektrische wagens op de markt gebracht in diverse marktsegmenten. Het rijbereik en het vermogen van die modellen zijn in die periode fors gestegen, de ZOE heeft zopas een ingrijpende upgrade gekregen en blijft de meest verkochte elektrische auto in Europa. Renault van de toekomstNummer één blijven, is moeilijker dan nummer worden. Groupe Renault blijft daarom investeren en experimenteren. Zonder corona had de Franse constructeur vorige week in Genève het doek gehaald van de MORPHOZ, een concept car die een voorsmaakje biedt van toekomstige elektrische modellen van het merk. Die zullen uiteenlopende batterijcapaciteiten bezitten en gebruikmaken van de nieuwste technologische toepassingen om de energie-efficiëntie van hun accu's en motoren te optimaliseren. Geconnecteerde diensten zullen de meest efficiënte route en het ideale laadmoment aangeven. De Renault MORPHOZ staat op het gloednieuwe, moduleerbare en elektrische CMF-EV-platform. Dat zorgt voor een extra lange wielbasis, korte overhangen en een vlakke vloer. Die architectuur maakt het bovendien mogelijk om wagens te ontwerpen met een lage luchtweerstandscoëfficiënt. Doordat elektromotoren minder plaats in beslag nemen dan conventionele motoren en een elektrische auto geen transmissie heeft en dus ook geen transmissietunnel ontstaat er binnenin meer ruimte voor passagiers en bagage. Aangezien de accu onder de vloer zit, ligt het zwaartepunt laag wat de wegligging en de veiligheid ten goede komt. Het innovatieve design van de MORPHOZ combineert kenmerken van een berline, SUV en coupé én belichaamt de nieuwe designfilosofie van het merk die de signatuur draagt van designdirecteur Laurens van den Acker. Een rekbare autoDe MORPHOZ is bij mijn weten de eerste auto die zich fysiek transformeert in functie van de behoeften van zijn gebruikers. In de zogenaamde City-modus is die 4,4 meter lang met een wielbasis van 2,73 meter en een standaard batterijpakket van 40 kWh met een rijbereik van 400 kilopmeter. In de Travel-modus is de MORPHOZ 4,80 meter lang en bedraagt de wielbasis 2,93 meter. In deze configuratie krijgt hij een extra accu van 50 kWh aan boord en stijgt de totale batterijcapaciteit tot 90 kWh, biedt hij extra beenruimte en wordt ook de kofferinhoud groter. In deze modus ontpopt de MORPHOZ zich tot de ideale familie- en reiswagen met een autonomie van 700 kilometer. Terug van de reis, levert de bestuurder de extra accu terug in en transformeert de MORPHOZ zich opnieuw in een compacte stadsauto. Het opladen kan aan een laadpaal of via een inductielader op een daartoe uitgeruste parkeerplaats maar ook tijdens het rijden op wegen die met deze technologie zijn uitgerust. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek. Adaptief interieur voor bestuurder en passagiersGebruiksgemak staat voorop. Met één handbeweging kan de bestuurder de wagen ontgrendelen en de deuren openen. Door het ontbreken van een centrale deurstijl kunnen bestuurder en passagiers vlot in- en uitstappen. Het interieur wordt verlicht door de gele stof van de zetels en middenconsole. De bestuurder beschikt over een futuristisch stuur met in het midden een 10,2" - scherm met alle belangrijke info. Zo gewenst ontplooit zich achter het stuurwiel een enorm groot scherm met een hoogtechnologische kinematica waarop de rijgegevens worden weergegeven in combinatie met die van het multimediasysteem. Ook het interieur laat zich modulair aanpassen. Terwijl de stoel van de bestuurder permanent naar de weg gericht blijft, kan de voorpassagiersstoel richting de passagiers achteraan worden gedraaid, om makkelijker met elkaar te kunnen praten of activiteiten te delen. Op die manier ontstaat een rijdend salon. In de Travel-modus beschikken de passagiers bovendien over extra beenruimte. Niveau drieDe concept car biedt autonome rijcapaciteiten op niveau drie (Eyes off - Hands off). De bestuurder kan/mag het stuur loslaten en de auto zelf laten rijden in bepaalde omstandigheden en op wegen waar dat is toegestaan. Dat kunnen snelwegen zijn maar ook in files op expreswegen. De wagen is in staat om zelf de afstand tot zijn voorligger te regelen, om in bochten zijn rijstrook aan te houden en om zich autonoom voort te bewegen in files. Een dutje doen achter het stuur, dat mag de bestuurder niet. Hij moet op elk moment én bliksemsnel het stuur kunnen overnemen. Dat is ook de reden waarom het stuur tijdens het rijden niet verdwijnt in het dashboard. De buitenspiegels zijn vervangen door digitale camera's, hun beelden worden geprojecteerd op twee interieurschermen. Artificiële intelligentie helpt de bestuurder de omgeving te visualiseren dankzij de realtimeverwerking van gegevens van de buitensensoren en de beelden van de digitale camera's. Lichtanimatie op de deurpanelen en de ramen geeft bijvoorbeeld voetgangers en fietsers in de dode hoek weer. Artificiële intelligentie kan nog meer. In City-modus transformeert ze de agenda van de bestuurder tot een efficiënte route door het parcours en de tijd tussen twee verplichtingen te optimaliseren. In de Travel-modus, op weg naar een vakantiebestemming bijvoorbeeld, stelt ze bezienswaardigheden voor aan de inzittenden - rekening houdend met het gewenste aankomstuur en het resterende rijbereik. Op korte termijn Zoals gezegd, de MORPHOZ biedt een voorsmaakje van de auto van de toekomst en belichaamt de visie van Renault op een persoonlijke en deelbare elektrische mobiliteit voor de periode na 2025. Op korte termijn en dat is bij wijze van spreken morgen krijgen de Clio, Captur en Mégane respectievelijk een hybride en plug-in hybride variante. Omdat het gaat om een multimodale hybride aandrijflijn, en niet om een geëlektrificeerde verbrandingsmotor, zorgen de E-TECH-aandrijflijnen ervoor dat de auto systematisch in de zuiver elektrische modus vertrekt en profiteert van een efficiënt energierendement. Renault heeft ter zake enorm veel kennis opgedaan via zijn engagement in de Formule 1 en zijn lange ervaring met elektrische voertuigen. Daardoor kan de Clio E-TECH tot 80 procent van de rijtijd in de stad volledig elektrisch rijden waardoor het brandstofverbruik in de stadscyclus tot 40 procent lager kan liggen in vergelijking met een benzinemotor. De nieuwe Captur E-TECH Plug-in en Mégane E-TECH Plug-in beschikken over een zuiver elektrisch rijbereik van 50 kilometer over de gemengde cyclus (WLTP) en van 65 kilometer over een stadscyclus (WLTP City). Dat is meer dan de meeste merken momenteel aanbieden. De E-TECH - toepassing combineert een 1.6 liter benzinemotor met twee elektromotoren en een multimodeversnellingsbak met klauwkoppelingen zonder koppelingspedaal. Deze toepassing steunt op ervaring opgedaan in de Formule 1 en garandeert een onovertroffen energierendement. Conclusie: Groupe Renault is duidelijk niet bereid zijn koppositie op het vlak van elektrische aandrijving zonder slag of stoot af te staan aan nieuwkomers uit Amerika of Azië. Op korte termijn breidt de constructeur zijn gamma uit met milieuvriendelijke en betaalbare hybride en plug-in hybridemodellen. Daarnaast investeert Renault in de ontwikkeling van innovatieve technologieën en toepassingen die rekening houden met toekomstige vormen van mobiliteit en samenleven en verblijdt het ons met originele ideeën en projecten zoals de Twingo Z.E. en Duster Spring.