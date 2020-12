Peugeot Sport werkt hard aan een comeback naar de enduranceraces en dan vooral naar de vermaarde 24 uren van Le Mans in 2022. De constructeur geeft vandaag al een blik op de toekomstige motorisatie van de nieuwe 'competitieleeuw'.

Peugeot Sport steunt op de ervaring die ze opdeed tijdens eerdere uithoudingswedstrijden met de V12 en de V8-motor van de 908-modellen en die van PSA Motorsport in de WRC met 4-cilindermotoren. Het nieuwe project maakt gebruik van 2,6-liter bi-turbo V6-motor waarvan de cilinderbanken onder een hoek van 90° staan. De motor wordt achter de bestuurder geplaatst en laat een slordige 680 pk los op de achteras. Op de vooras wordt een bijkomende elektromotor van 200 kW (271 pk) gemonteerd. De bolide beschikt op die manier over vierwielaandrijving. Het vermogen van de verbrandingsmotor gaat via een sequentiële 7-trapsversnellingsbak naar de achteras en deze transmissie wordt bediend met lepels aan het stuur. De stroom om de elektromotor van de vooras te voeden wordt in een 900 V batterij met een bijzonder hoge densiteit opgeslagen. De batterij zit in een compartiment van carbon vlak achter de rug van de bestuurder, perfect centraal in de bolide. Kortom, Peugeot maakt meteen duidelijk dat het geen figurantenrol wil spelen met deze hybride 'proto' in de volgende etmaalrace van Le Mans. Liefhebbers van het genre hopen nu al dat de constructeur uit Sochaux deze hybride V6-motor in de toekomst ook voor straatlegale toepassingen zal gebruiken, al zijn er voorlopig geen plannen in die richting. (Belga)

