Compacte Mercedes volgens AMG

Onder de motorkap van deze stoer ogende A-klasse zit een tweeliter turbomotor op benzine. De viercilinder krachtbron levert 306 pk en biedt een motorkoppel van 400 Nm die vanaf 3.000 opm beschikbaar is. Deze motor wordt aan de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G versnellingsbak gelinkt. Dat is een gerobotiseerde transmissie met een dubbele koppeling voor vliegensvlugge gangwissels. De versnellingsbak biedt tevens een 'Race Start'-functie die bij andere constructeurs 'launch control' wordt genoemd. In deze modus zal de wagen haast automatisch zo snel als mogelijk accelereren en daarbij de schakeltijd reduceren. Het is bijzonder snel, maar de gangwissels worden wel brutaler.

Precies door die technologie spurt deze compacte A van 0 tot 100 km/u in amper 4,7 tellen. Deze cijfers dankt hij ook aan de 4Matic vierwielaandrijving waardoor het vermogen via de vier wielen op het asfalt wordt gezet. Zo wordt het aanzienlijke motorpotentieel van ruim 300 pk ook bij minder gunstige weersomstandigheden inzetbaar. Verder kan deze A-klasse genieten van de rijhulpsystemen en het infotainment dat ook op de eerder gelanceerde versies beschikbaar waren. De AMG A 35 4MATIC zal op de Mondial in Parijs debuteren en komt al begin 2019 op de markt. (Belga)