CO2-emissie van ons wagenpark stijgt

Europa zit momenteel op een gemiddelde van ongeveer 120 gram per km. Er is dus nog een lange weg te gaan om de beoogde Europese norm van gemiddeld 95 gram per km in 2021 te halen. België is overigens één van de slechtere leerlingen van de klas, want in ons land werd vorig jaar een stijging van 4 gram genoteerd (119 g/km).

De voorbije tien jaar ging de emissie duidelijk in dalende lijn, maar omdat steeds meer automobilisten hun dieselwagens vervangen door benzinemodellen stijgt de emissie van koolstofdioxide gestaag. Dieselmotoren verbruiken minder en hebben om die reden een lagere CO2-uitstoot, maar oudere modellen deden het slechter op vlak van NOx. Constructeurs geven evenwel aan dat de dieselmotoren die vandaag worden (Euro 6 D Temp) verkocht zowel op vlak van CO2 als que NOx goed scoren en in die zin een alternatief op korte termijn kunnen bieden om de CO2-doelstellingen te halen.

Ook elektrische en hybride modellen hebben een lagere uitstoot of rijden 'zero emission', maar dergelijke modellen zijn een stuk prijziger voor de consument. Het ziet er overigens niet naar uit dat de CO2-cijfers snel zullen dalen, want de actuele cijfers zijn nog gebaseerd op de verouderde NEDC-meetmethode om verbruik en CO2-emissie vast te stellen. Wanneer men de nieuwe WLTP-homologatieprocedure zal gebruiken (die is gebaseerd op een veel realistischer rijcyclus) zal het verbruik en de CO2-uitstoot afhankelijk van het model nog met 10 tot 20% toenemen.(Belga)