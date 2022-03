De opmars van CNG of Compressed Natural Gas lijkt gestuit. Wat de voorbije jaren de ideale oplossing bleek om ecologisch, maar vooral economisch verantwoord te rijden, is niet langer.

Nauwelijks drie jaar geleden was CNG-rijden veruit het goedkoopste alternatief, met een prijs van ongeveer 0,7 euro voor een kilogram samengeperst aardgas. Omdat de CNG-motoren doorgaans erg zuinig zijn, kenden de gebruikers van CNG-voertuigen een energiekost per 100 km die soms tot 50 % goedkoper uitviel dan die van een wagen met een klassieke motor op diesel of benzine.

Vandaag zijn de prijzen voor aardgas geëxplodeerd naar waarden van drie euro of zelfs meer. Terwijl diesel en benzine stegen met zeg maar 30 tot 40%, ging de prijs voor CNG de hoogte in met factor 5.

Feit is dat CNG-voertuigen een bi-fuel brandstofsysteem hebben. Aan de basis is een CNG-motor niets meer of minder dan een benzinemotor aangepast voor aardgas. De wagen beschikt over een bijkomende gastank en een extra brandstofmeter, maar hij kan nog altijd op benzine rijden. Precies dat is vandaag een opsteker, want 'gedupeerden' die vandaag tegen hoge CNG-prijzen aanhikken, kunnen uitwijken naar flink goedkopere benzine.

Jerrycan

Enig nadeel is de beperkte actieradius op benzine, want de jongste generaties CNG-auto's zijn uitgerust met een kleiner benzinereservoir om voldoende plaats te hebben voor de grotere gastanks. Bepaalde modellen van de VW-groep bijvoorbeeld hebben een benzinetank van amper 9 liter. Wanneer ze geen CNG willen tanken, lijkt een jerrycan in de koffer (als noodoplossing) mogelijk een tijdelijke oplossing tot de prijzen weer dalen.

Weet wel dat zo'n jerrycan goed afgesloten moet zijn en niet mag omvallen. Bovendien mag je in een wagen maximaal 60 liter extra brandstof in daarvoor geschikt recipiënten vervoeren.

Nauwelijks drie jaar geleden was CNG-rijden veruit het goedkoopste alternatief, met een prijs van ongeveer 0,7 euro voor een kilogram samengeperst aardgas. Omdat de CNG-motoren doorgaans erg zuinig zijn, kenden de gebruikers van CNG-voertuigen een energiekost per 100 km die soms tot 50 % goedkoper uitviel dan die van een wagen met een klassieke motor op diesel of benzine. Vandaag zijn de prijzen voor aardgas geëxplodeerd naar waarden van drie euro of zelfs meer. Terwijl diesel en benzine stegen met zeg maar 30 tot 40%, ging de prijs voor CNG de hoogte in met factor 5. Feit is dat CNG-voertuigen een bi-fuel brandstofsysteem hebben. Aan de basis is een CNG-motor niets meer of minder dan een benzinemotor aangepast voor aardgas. De wagen beschikt over een bijkomende gastank en een extra brandstofmeter, maar hij kan nog altijd op benzine rijden. Precies dat is vandaag een opsteker, want 'gedupeerden' die vandaag tegen hoge CNG-prijzen aanhikken, kunnen uitwijken naar flink goedkopere benzine.Enig nadeel is de beperkte actieradius op benzine, want de jongste generaties CNG-auto's zijn uitgerust met een kleiner benzinereservoir om voldoende plaats te hebben voor de grotere gastanks. Bepaalde modellen van de VW-groep bijvoorbeeld hebben een benzinetank van amper 9 liter. Wanneer ze geen CNG willen tanken, lijkt een jerrycan in de koffer (als noodoplossing) mogelijk een tijdelijke oplossing tot de prijzen weer dalen. Weet wel dat zo'n jerrycan goed afgesloten moet zijn en niet mag omvallen. Bovendien mag je in een wagen maximaal 60 liter extra brandstof in daarvoor geschikt recipiënten vervoeren.