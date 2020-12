Nu de nieuwe Renault Clio Rally zowel in open competities als in een monomerkencup heel succesvol blijkt, versnelt Renault Sport Racing de ontwikkeling van zijn jongste telg. Dat resulteert in een nieuwe Trophy binnen het Belgisch Rallykampioenschap, met als hoofdprijs een officieel programma in 2022.

Sinds de New Clio Rally bij zijn WK-debuut in de Rally Guanajuato Mexico meteen naar de zege wist te rijden, geldt de bolide als dé referentie binnen de Rally5-categorie. Dankzij een chassis gebaseerd op dat van de Clio R.S. Line, en een viercilinder 1330cc TCe-krachtbron met 16 kleppen is het tegelijk een krachtige, betrouwbare en budgetvriendelijke auto.

Na een eerste campagne waarbij zowat vijftig teams het in de Clio Trophy France, de Italiaanse en Iberische Trophy's tegen elkaar opnamen - in Spanje wist het door de vaklui in Viry-Châtillon ontwikkelde en in Dieppe gebouwde model zelfs de titel bij de tweewielaangedreven machines te veroveren - zet de New Clio Rally zijn veroveringstocht verder met de lancering van een Clio Trophy Belgium in 2021.

Die Clio Trophy Belgium wordt georganiseerd in het kader van het Jobfixers Belgian Rally Championship, met de steun van Renault België-Luxemburg, Castrol en Michelin, vaste partners van de klantencompetitie-afdeling van Renault Sport Racing. Uiteraard zal de Trophy beschikken over alle troeven die de competities van het merk zo succesvol maken. Zo is er een kalender van vijf wedstrijden uit één van de meest aantrekkelijke asfaltkampioenschappen in Europa, en beschikt de Clio Trophy Belgium ook over een uitgebreid gift- en premiesysteem, in alle categorieën.(Belga)

