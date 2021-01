Skoda ontwikkelde zich de voorbije twee decennia van een lowbudgetmerk tot een zeer succesrijk en standingvol volumemerk. Met elk model zet het Tsjechische satellietmerk van Volkswagen Group een grote stap vooruit, met de Enyaq iV zelfs de grootste uit zijn geschiedenis.

Skoda verkoopt jaar na jaar meer auto's en ook de winstcijfers stijgen gestaag. Door corona vielen de resultaten voor 2020 weliswaar lager uit dan verwacht, toch blijft de Tsjechische constructeur beter tot veel beter scoren dan de meeste andere volumemerken. In de autogroep Volkswagen is Skoda verantwoordelijk voor de groeimarkten India, Noord-Afrika, Rusland en de zogenaamde GUS-landen. De Tsjechische dochteronderneming bewijst nog elke dag zeer efficiënt te kunnen produceren. Bovendien slaagt Skoda erin zijn modellen op een inventieve manier een vleugje exclusiviteit te bezorgen dat sympathiek overkomt bij klanten en (nog) niet-klanten. Simply clever! In de Volkswagen Group bestaan overigens duidelijke afspraken over de positionering van de verschillende zustermerken. Bij Skoda moet je voor dure en luxueuze uitrustingsaccessoires een opleg betalen, voor de standaarduitrusting gebruikt men duurzame en zelfs gerecyclede materialen die minstens even solide en bestendig zijn. 2021 staat voor Skoda in het teken van de marktintroductie van de Enyaq iV, de eerste elektrische SUV van het merk. De nieuwkomer staat op het moduleerbare MEB-platform van Volkswagen dat ook Seat en VW gebruiken. De Enyaq iV is gepositioneerd als een SUV en is als zodanig een zustermodel van de VW ID.4. Met dit verschil dat de Enyaq iV moderner en jonger oogt. Hij neemt veel designelementen over van het studiemodel 'Vision iV' dat in 2019 hoge ogen gooide op de grote autosalons. De Skoda Enyaq iV is verkrijgbaar met drie accuvarianten en vijf vermogensniveaus, die variëren van 148 tot 307 pk. In zijn krachtigste versie spurt de nieuwkomer in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/u en bezit hij een zeer ruime autonomie van 510 kilometer. In de twee krachtigste versies is vierwielaandrijving standaard. Op papier is hij daarmee de leukste en meest complete compacte SUV op de markt. Het is wachten op een eerste kennismaking on track om te kunnen oordelen of hij de hoge verwachtingen ook kan inlossen. In de loop van dit of volgend jaar lanceert Skoda een coupévariant van de Enyaq iV. Volgens topman Thomas Schäfer zit er nog minstens één kleinere SUV in de pipeline en wordt er ook met man en macht gewerkt aan elektrische versies van enkele "gewone" Skoda- modellen. 'Elektrische aandrijving is de toekomst, maar voor heel wat markten blijven we inzetten op modellen met de vertrouwde verbrandingsmotoren. We zijn niet van plan om ons uit de markt te prijzen, voorlopig is hybrideaandrijving nog te duur om overal te kunnen doorbreken.'