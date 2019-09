Het circuit Jules Tacheny organiseert op zondag 15 september de eerste editie van de Classic Wheels in Mettet. Deze meeting is gericht op automodellen die gebouwd werden tussen 1975 en vandaag, en motoren die de fabriek verlieten vóór 1999.

Classic Wheels richt zich op de gepassioneerde liefhebbers van youngtimer auto's en klassieke motoren. Iedere exposant kan langs de ene kant zijn twee-of vierwieler tentoon stellen voor het publiek, maar krijgt ook de kans om een sessie van 20 minuten vrij rijden op het circuit te reserveren. Dé kans om samen met uw trots op twee of vier wielen een unieke ervaring te beleven.

Gedurende het event worden verschillende, ludieke wedstrijden georganiseerd om de hele familie te animeren. 'Velgheffen', wielen vervangen tegen de chrono en verkiezingen van de mooiste voertuigen staan allemaal op het programma. Twee Food & Drinks zones worden ingericht op de verschillende paddocks zodat iedereen op tijd en stond kan bijtanken, waarbij vele specialiteiten uit de streek zullen worden aangeboden.

De prijs bedraagt 20? per voertuig in de expo zone, en de inkom voor het publiek is gratis. Voor een sessie van 20 minuten vrij rijden betaal je slechts 35?. Alle nuttige info vind je op www.circuit-mettet.be/classic-wheels/.(Belga)