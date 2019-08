Liefhebbers van youngtimers en klassieke motoren kunnen op 15 september 2019 een leuke dag beleven op 'Classic Wheels' in Mettet. Er zullen tientallen mythische modellen te zien zijn.

De expositie is gewijd aan automodellen die tussen 1975 en vandaag zijn gebouwd en de motorfietsen dateren van voor 1999. Elke deelnemer kan enerzijds zijn voertuig (-2 of 4 wieler) tentoonstellen op het circuit van Jules Tacheny en heeft eveneens recht een gratis rijsessie op het circuit. Dit is de perfecte gelegenheid voor een unieke ervaring met uw klassieker.

Gedurende de ganse dag worden tal van leuke wedstrijden georganiseerd om het hele gezin te entertainen zoals velgen monteren, mechanische spelletjes of de mooiste motoren en auto's uitkiezen. In de twee paddocks (boven en onder) worden eet- en drinkgelegenheden voorzien. Verscheidene foodtrucks zullen specialiteiten uit de regio serveren waarmee u de smaakpapillen kan verwennen. Een springkasteel en grime zijn gepland voor de kleintjes.

De inkom bedraagt 20 euro per tentoongesteld voertuig en de algemene toegang is gratis voor het publiek. Om op het circuit te rijden, betaal je 35 euro per 20 minuten (enkel mogelijk voor exposanten en het dragen van een helm is uiteraard verplicht). Voor een vlotte organisatie is het noodzakelijk dat u zich vooraf inschrijft voor de expositie en voor de rijsessies via de website www.circuit-mettet.be/classic-wheels.(Belga)