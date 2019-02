Citroënist is klaar voor de camping

De komst van een dergelijk model is niet verwonderlijk want dit nichesegment is in opmars (+71% in 2018) en de Franse constructeur is een specialist in bestelwagens en heeft de perfecte basis in huis. Vandaag doopt Citroën dit conceptmodel als "The Citroënist". Aan de basis gaat het om een Spacetourer en dat is niets meer of minder dan de gezinswagenafgeleide van de Jumpy, de populaire bestelwagen die vooraan drie zitplaatsen naast elkaar biedt. Voorlopig krijgen we slechts een schets te zien dus kunnen we nog niet veel vertellen over de interieurafwerking. Citroën positioneert dit voertuig niet alleen als een resiwagen, maar ook als de ultieme 'mobiele werkruimte'. De wagen wordt ook voorzien van een geïntegreerde elektrische tweewieler (Rider The Citroënist by Martone) die je bijvoorbeeld naar een bestemming in een drukke stadskern brengt. In die zin biedt deze kampeerwagen ook vernieuwende mobiliteitsoplossingen. (Belga)