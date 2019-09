Voor zijn 100e verjaardag verwent Citroën zijn fans over de hele wereld met de serie 'Citroën Générations'. Na de eerste reeks van zeven video's die in april werden gelanceerd, kan je drie nieuwe afleveringen ontdekken in het virtuele museum Citroën Origins.

Elke 14e juli sedert 20 jaar zakken de Amerikaanse fans van Citroën af naar de straten van Manhattan aan het stuur van hun 'French cars' voor de Bastille Day Parade. Het 100-jarig merkbestaan was natuurlijk de ideale gelegenheid om deze mensen eens stevig in de bloemetjes te zetten. Dat gebeurde in de recentste afleveringen van de reeks "Citroën Générations" die in april werd gelanceerd.

De eerste aflevering werd gedraaid in New York tijdens de Bastille Day Parade. De tweede leidde naar New Jersey voor een ontmoeting met de familie Seligmann. Vader Howard is namelijk de initiatiefnemer van de befaamde samenkomst op 14 juli. Dan ging het verder richting Frankrijk met de familie Lelièvre, wiens bedrijf al vier generaties lang gebruik maakt van de Type H bestelwagens.

Met deze drie nieuwe verhalen zet Citroën zijn wereldreis verder, na de zeven eerste afleveringen van 'Citroën Générations', dat werd bedacht om een eerbetoon te brengen aan de fans die de merkgeschiedenis mee schrijven. Het geeft telkens leuke verhalen die een inzicht geven in het dagelijkse leven, de rituelen en de passie voor Citroën, die van de ene generatie op de andere wordt overgedragen. (Belga)