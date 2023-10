Citroën viert 75 jaar 2PK

De Citroën 2PK werd op 7 oktober 1948 onthuld op het Autosalon van Parijs. Tot in 1990 zijn er meer dan vijf miljoen exemplaren van deze democratische gezinswagen gemaakt.

Het project ‘TPV’ (toute petite voiture) bij Citroën werd al midden jaren 1930 opgestart, maar door de Tweede Wereldoorlog kwam de lancering pas veel later. De zuinige, veelzijdige en betaalbare wagen voor een breed publiek werd voorgesteld op het Autosalon van Parijs in het najaar van 1948, waar de eerste reacties meteen overweldigend bleken.

Uiteindelijk ging de productie van de 2PK van start in juli 1949. De ‘geit’ werd aangedreven door een luchtgekoelde tweecilindermotor van 375 cc met 9 pk die een topsnelheid van slechts 50 km/u bereikte. Maar ondanks deze bescheiden prestaties werd de polyvalente 2PK met zijn originele look al gauw een succesnummer in heel Europa.

Naast de gunstige prijs waren ook het buitengewone veercomfort, de riante interieurruimte en de technische eenvoud belangrijke troeven van de 2PK. Na de personenwagen kwam er ook een bestelwagenversie die eveneens goed scoorde. Uiteindelijk zou de productie doorlopen tot 1990 en werden er 5.114.969 exemplaren van de iconische 2PK vervaardigd. De laatste modellen hadden meer pit met een 602 cc motor en haalden een topsnelheid van iets meer dan 100 km/u.