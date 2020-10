In oktober 1980 presenteerde Citroën op zijn stand van het autosalon van Parijs de 2CV 6 Charleston. Dit was een unieke special serie, gelimiteerd tot 8.000 exemplaren en zo succesvol dat ze van juli 1981 tot het einde van de productie van de 2CV in de catalogus werd opgenomen. ¿

Veertig jaar geleden, lanceerde Citroën in 1980 een speciale serie van 8.000 exemplaren genaamd "Charleston" voor een prijs van 24.800 Franse frank. Zoals het persbericht destijds stelde: "om de 'puristen' van de 2CV tevreden te stellen, zijn de koplampen rond en met een rode behuizing". Zowel chique als eigenzinnig, de 2 CV 6 Charleston belichaamde de hoogste graad van afwerking en kracht die te zien was op de 2CV. Gebaseerd op de Club-uitvoering, onderscheidde de 2 CV 6 Charleston zich door zijn specifieke bekleding en ronde koplampen, net als die van de 2 CV Spécial. Vanaf het volgende jaar, in juli 1981, was het succes zodanig dat de beperkte serie onbeperkt werd. Dit model werd nu in serie geproduceerd in de fabriek in Levallois en het toegevoegd aan de catalogus van het Citroën-assortiment. Deze in serie geproduceerde versie verschilde van de gelimiteerde editie door het gebruik van chromen koplampen en een grijze bekleding versierd met ruitvormige patronen. Eerst aangeboden in een Red & Black versie, was hij vervolgens verkrijgbaar in een Helios Yellow & Black variant in juli 1982, die vervolgens in juli 1983 werd vervangen door een versie in tweetinten grijs. De productie werd in 1988 voortgezet in de fabriek in Mangualde in Portugal. De op deze site geproduceerde modellen zijn herkenbaar aan de vermelding van de naam van de Spaanse glazenmaker "Covina" op de ramen. Op 27 juli 1990 om 16.30 uur, kwam de laatste 2CV uit de Mangualde fabriek, het was een 2CV 6 Charleston Nocturne grey en Cormorant Grey. Dit was het 5.114.969ste en laatste exemplaar van de "Deuche". (Belga)

