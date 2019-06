Citroën viert deze zomer volop zijn 100-jarige bestaan en dat is ook in onze eigen hoofdstad te merken. Er loopt een speciale thematentoonstelling in Autoworld 'Citroën 100 Years' en in Parijs wordt een bijzondere foto-expositie georganiseerd met beelden van vermaarde fotografen.

De verjaardag van het merk met de twee chevrons wordt in heel Europa gevierd en daarom wil de Franse constructeur ook aanwezig zijn in Goodwood op het Festival of Speed. Daar is het de bedoeling om het verleden aan de toekomst te linken, want het merk zal er de Ami One en de 19-19 concept modellen tonen. Omdat Goodwood in het teken staat van sportieve modellen, zal de C3 WRC er zijn opwachting maken met een opmerkelijke passage van de Goodwood Hill Climb. De CEO van het merk, Linda Jackson, zal uiteraard aanwezig zijn gedurende het evenement.

Veel dichter bij huis wordt het eeuwfeest zoals gezegd ook gevierd met een thematentoonstelling in Autoworld. Tot en met 3 september kan je in het museum aan het Brusselse jubelpark de geschiedenis van het merk van André Citroën ontdekken, net als de meest iconische modellen die het merk door de jaren heen heeft gelanceerd. In het museum zie je tijdelijk 100 Citroëns die het verhaal van de twee vinkjes vertellen. He verhaal start met de Traction, die recht heeft op een eigen zone, maar ook legendarische modellen zoals de 2PK en zelfs de C3 Pluriel maken er hun opwachting. (Belga)