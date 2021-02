Citroën vernieuwt zijn meest compacte SUV-model dat is gebaseerd op de C3. Deze C3 Aircross die sinds 2017 op de markt is en vooral een roeping als stadswagen kent, is te herkennen aan de hertekende snuit met een eerder stoere uitstraling.

De vormtaal is geïnspireerd op die van de vorig jaar vernieuwde C3 en de grotere C5 Aircross en ook hier komen boven elkaar gemonteerde, horizontale koplampen. Vooral het onderste gedeelte van het radiatorrooster werd duidelijk groter. Ook het Citroën-embleem is aangepast en het loopt door in een horizontale chroomlat die de volledige breedte van de snuit bekleedt.

Achteraan blijven de wijzigingen beperkt tot nieuwe ledlichten. Citroën voorziet voor het koetswerk tal van mogelijkheden om één en ander te personaliseren met inserts in contrasterende kleuren. Diezelfde aanpak wordt ook in het interieur doorgetrokken waar de klant uit verschillende 'sferen' (Urban Blue, Metropolitan Graphite, ...) kan kiezen.

Verder voorziet Citroën de comfortabele 'advanced comfort' stoelen die eerder in de C4 en de C5 werden gemonteerd. Door een extra schuimlaag van 1,5 cm vlak onder de bekleding bieden die een verbeterd zitcomfort. Het interieur is ook modulair opgevat want de achterbank kan over een rail schuiven zodat de gebruiker kan kiezen tussen extra beenruimte achteraan of en grotere koffer (tot 520 liter).

Onder de motorkap worden slechts klassieke benzinemotoren (110 of 130 pk) en een diesel van 120 pk gemonteerd. Hybride of plug-in hybride motorisaties staan (voorlopig) niet op de planning. Het vernieuwde model wordt vanaf juni bij de dealers verwacht.

