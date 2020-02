Precies honderd jaar na de eerste oversteek van de Sahara, met de rupswagens van Citroën onder leiding van Georges-Marie Haardt en Louis Audouin-Dubreuil, gaat Citroën een nieuwe uitdaging aan. De constructeur wil dit huzarenstukje herhalen, maar deze keer in elektrische modus. De operatie wordt Ë.POPÉE gedoopt en omvat een heus programma.

Op de Rétromobile 2020 beurs werd de replica van de Scarabée d'Or rups voorgesteld. Het is de start van een gedurfd project, dat de grote André Citroën zeker zou hebben gewaardeerd. In 2022, honderd jaar na de eerste oversteek van de beroemde woestijn met een auto, zal Citroën met het Ë.POPÉE project één en ander overdoen, maar dan met een elektrisch aangedreven wagen.

"Het is een project met een menselijke en technologische dimensie waarmee men innovatieve en duurzame mobiliteit wil stimuleren. De oversteek zal plaatsvinden van 19 december 2022 tot 7 januari 2023", aldus de managers van het merk met de chevrons. Het wordt geen snelheidsrace, maar een menselijk avontuur aan boord van drie types voertuigen uit het verleden, het heden en de toekomst. Twee replica's met rupsbanden van de eerste oversteek (Scarabée d'Or en Croissant d'Argent), standaard elektrische modellen als assistentiewagens uit het Citroën-gamma 2022 en ten slotte een 100% elektrische conceptwagen.

Het is de bedoeling om de historische route te volgen van 3.170 km in 21 dagen (met enkele aanpassingen in het kader van de geopolitieke context van bepaalde regio's): 200 km van Touggourt (Algerije) naar Ouargla, 770 km van Ouargla naar In-Salah via Inifel, 800 km van In-Salah naar Silet via Tamanrasset, 500 km van Silet naar Tin Zaouaten, 100 km van Tin Zaouaten naar Tin Toudaten, 100 km van Tin Toudaten naar Kidal, 350 km van Kidal naar Bourem, 100 km van Bourem naar Bamba, 250 km van Bamba naar Timbuktu (Mali).(Belga)

